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VAŽAN SASTANAK ZA SRBIJU

Vučić nakon susreta s Fon der Lajen: Razgovarali smo o našem evropskom putu

Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU, rekao je Vučić

Vučić, Fon der Lajen i Košta. Instagram

A. O.

10.12.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Brisel, gdje boravi na poziv predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, a svečanoj večeri koju ona organizuje prisustvuje i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.

- Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.

Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana - naveo je Vučić.

- Sa domaćinima sam razmijenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija preduzela u cilju sprovođenja reformi i ispunjavanja preuzetih obaveza. Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku sigurnost i stabilnost Srbije. Razgovarali smo i o momentumu u evropskoj politici proširenja, situaciji u regionu, kao i o mogućnostima za ubrzanje našeg evropskog puta - poručio je Vučić na Instagramu.

# SRBIJA
# BRISEL
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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