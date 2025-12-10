Vučić nakon susreta s Fon der Lajen: Razgovarali smo o našem evropskom putu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Brisel, gdje boravi na poziv predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, a svečanoj večeri koju ona organizuje prisustvuje i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.

- Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.

Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana - naveo je Vučić.