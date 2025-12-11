Objavljeni prvi snimci sa Save: Migranti bili na rubu utapanja, vatrogasci provalili na splav

U prevrtanju čamca na Savi poginule su tri osobe, a više je povrijeđenih.

Nesreća se dogodila u Slavonskom Brodu, a u čamcu su bili migranti koje je, kako se sumnja, državljanin BiH krijumčario preko rijeke.

Vatrogasni komandant Ivan Vuleta otkrio je da su vatrogasci izvlačili ljude iz ledene Save.

Više osoba držalo se za splav i zapomagalo, a neki od njih su bili nadomak utapanja. Vatrogasci su zbog toga morali da provale na splav kako bi im lakše prišli. Navodno je riječ o osobama iz Azije.