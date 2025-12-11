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SASTANAK U BRISELU

Vučić, ne znajući da su kamere upaljene, Fon der Lajen rekao: "Sada sam primio poruku iz Moskve"

Ni Vučić ni Fon der Lajen kasnije nisu komentarisali incident, a još nije poznato na kakvu se tačno poruku iz Moskve srbijanski predsjednik mislio

Vučić, Fon der Lajen i Košta. Instagram

M. Až.

11.12.2025

Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursula von der Leyen) i predsjednikom Evropskog vijeća Antonijem Koštom (António Costa) u Briselu obilježio je trenutak koji niko nije očekivao, a kamere su ga jasno zabilježile.

Tokom uobičajenog fotografisanja prije početka razgovora, Vučić je, misleći da mikrofon nije uključen, izgovorio: "Sada sam dobio poruku iz Moskve."

Njegove riječi su se jasno čule, a Fon der Lajen, vidno iznenađena, kratko je reagovala: "Hajde da sačekamo... da sačekamo dok..." ne dovršivši rečenicu.

Novinari su odmah primijetili ovaj trenutak, posebno zbog osjetljivog konteksta odnosa između Evropske unije i Rusije te kontinuiranih pritisaka na Beograd da se uskladi sa evropskom vanjskom politikom.

Ni Vučić ni Fon der Lajen kasnije nisu komentarisali incident, a još nije poznato na kakvu se tačno poruku iz Moskve srbijanski predsjednik mislio.

Tokom radne večere, evropski lideri razgovarali su o napretku Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

# SRBIJA
# URSULA VON DER LEYEN
# EU
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# ANTONIO COSTA
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