Užas u Hrvatskoj: Par zarobio muškarca, dvije godine ga držali u nehumanim uslovima

U Delnicama su 31-godišnji muškarac i 28-godišnja žena osumnjičeni da su gotovo dvije godine držali 42-godišnjaka u položaju nalik robovlasništvu. Tereti ih se da su iskoristili njegovo teško materijalno stanje kako bi ga prisiljavali na rad bez ikakve naknade. Slučaj je objavilo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni par je krajem 2023. godine smjestio žrtvu u prostor s potpuno nehumanim uvjetima za život, gdje su ga, pod stalnim nadzorom, tjerali da obavlja različite fizičke poslove za njihov lični finansijski interes.

Tokom cijelog perioda, muškarac nije dobio nikakvu plaću, a osumnjičeni su mu, kako se sumnja, oduzeli i ličnu dokumentaciju, čime su ga dodatno kontrolisali. Također su sklapali fiktivne ugovore kako bi mogli raspolagati njegovom imovinom, piše Index.hr.

Uz krivično djelo trgovanja ljudima, 31-godišnjak se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje većeg broja komada oružja i municije pronađenih u njegovoj kući.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo je sudiji istrage Županijskog suda u Rijeci podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora za oboje osumnjičenika, uz obrazloženje da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela.