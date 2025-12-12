Zoran Janković optužen za podmićivanje, poriče nezakonitosti

Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković odbacio je optužbe o navodnom podmićivanju, koje su u četvrtak objavljene u emisiji TV Slovenija.

Poručio je da nije učinio ništa nezakonito te je odlučno negirao bilo kakav uticaj na odluke ili rad upravne jedinice.

U prilogu emitovanom na TV Slovenija predstavljeni su detalji iz zahtjeva za sudsku istragu koju je tužilaštvo pripremilo u vezi s kontroverznim poslovima s nekretninama. Prema tim navodima, Janković, pojedini zvaničnici i drugi akteri navodno su pomagali investitorima da lakše dobiju građevinske i upravne dozvole te drugu potrebnu dokumentaciju, u zamjenu za donacije, koverte s novcem i boravke u luksuznim apartmanima. Tužilaštvo tvrdi da je gradonačelnik također navodno uticao na odluke upravne jedinice.

- Tvrdim da nisam učinio ništa nezakonito - naglasio je Janković nakon što je dao iskaz pred parlamentarnom komisijom koja istražuje moguće zloupotrebe i nezakonitosti u projektu C0. Ponovio je da nije uticao na rad niti na odluke upravne jedinice. Dodao je da je svoju odbranu u ovom predmetu već iznio pred sudom, te da ne zna hoće li sud na kraju pokrenuti istragu.

Nije želio komentarisati detalje iz televizijskog priloga, ali ga je, kako je rekao, iznenadilo što ga je tužilaštvo sada svrstalo na prvo mjesto liste osumnjičenih, iako je prema njegovim riječima tokom policijske istrage bio na 16. mjestu. To, kako je naveo, "čini cijelu priču zanimljivijom".

Janković je ponovio da nikada nije bježao od suda.

- Sud je mjesto gdje mogu postići pravdu, inače ulica odlučuje - rekao je, naglašavajući da neće dozvoliti da mediji presuđuju u ovom slučaju.

Dana 25. novembra odgovorio je na navode istražnog sudije iz zahtjeva tužilaštva za sudsku istragu u pretkaznenom postupku, koji je uslijedio nakon kriminalističke istrage započete krajem januara. Tada je negirao sve iznesene nepravilnosti.