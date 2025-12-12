Plenković: Avioni Rafale za Hrvatsku i Srbiju nisu isto opremljeni

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je da borbeni avioni Rafale koji su isporučeni Hrvatskoj i Srbiji nisu jednako opremljeni, poručivši predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću da svoje kritike pošalje direktno Francuzima.

Plenković je, tokom obilaska unutrašnjeg dijela Zagrebačke katedrale, odgovarao na novinarska pitanja, uključujući i ono koje se odnosilo na Milanovićeve izjave da su Francuzi prvo prodali Rafale Hrvatskoj, a potom Srbiji, a da ih nisu ništa pitali.

- Neka ode u Pariz pa neka to kaže Francuzima. Svi znamo, i to smo rekli više puta, a rekli su i naši vojni stručnjaci. Rafali su tu, isplaćeni, funkcionalni. Trenutno imamo najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke - rekao je Plenković.

Govoreći o avionima koje je nabavila Srbija, Plenković je naglasio da oni nisu na nivou opremljenosti kakvu imaju saveznici u NATO-u, među kojima su Hrvatska i Francuska.

- Te tehničke razlike su poprilično bitne i velike - dodao je.