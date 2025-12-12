Plenković: Hrvatska nema skrivenu agendu u BiH, izmjene Izbornog zakona bi ojačale povjerenje

Govoreći na međunarodnoj konferenciji povodom 30. obljetnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, hrvatski premijer Andrej Plenković u petak je poručio da se lekcije iz 1995. ne smiju zaboraviti te upozorio da mir “nije naslijeđe koje se samo od sebe održava”.

Na skupu pod nazivom “30 godina nakon Dejtona: otvaranje puta lokalnim rješenjima” u Zagrebu, Plenković je govorio o ratu devedesetih u Bosni i Hercegovini, sadašnjim političkim izazovima te važnosti dosljedne primjene mirovnog sporazuma.

- Dejtonski sporazum okončao je najkrvaviji sukob na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Ali jedna lekcija ostaje bolno jasna — mir, jednom postignut, nikada nije zajamčen - rekao je Plenković.

Naglasio je da današnji izazov nije reinterpretirati Dejton, nego ga u cijelosti provoditi “u duhu ravnoteže i međusobnog povjerenja”.

Podsjetio je na ulogu Hrvatske tijekom rata u BiH, uključujući prihvat više od 400.000 izbjeglica te vojnu i humanitarnu pomoć.

- Hrvatska nema skrivenu agendu u Bosni i Hercegovini. Naš jedini interes je stabilan, funkcionalan i prosperitetan susjed u kojem Srbi, Hrvati i Bošnjaci uživaju jednaka prava i dostojanstvo - rekao je.

Dosljedna primjena Dejtona

Plenković je ponovio da će se Hrvatska nastaviti zalagati za dosljednu primjenu Dejtona, posebno kada je riječ o "ravnopravnosti Hrvata u BiH."

Upozorio je da se ravnoteža Dejtona počela narušavati kada su donesena rješenja koja su, kako je naveo, “stavila Hrvate u nepovoljan položaj”. Funkcionalnost institucija u BiH, dodao je, izravno ovisi o poštivanju dogovorene strukture.

- Demografska snaga nikada ne smije postati sredstvo isključivanja. Podrivanje ravnopravnosti bilo kojeg konstitutivnog naroda podriva i sam mir - rekao je.

Važnost izbora 2026.

Posebno je istaknuo važnost izbora 2026. godine, poručivši da BiH još ima vremena za “korisne i vjerodostojne izmjene koje bi ojačale povjerenje među narodima”.

Podsjetio je i da je Hrvatska bila među najaktivnijim zagovornicima otvaranja pregovora o pristupanju EU s BiH.

- Nitko ne zagovara evropski put Bosne i Hercegovine tako iskreno i tako predano kao Hrvatska. To vam mogu reći kao član Europskog vijeća - naglasio je.

Dodao je da će Hrvatska nastaviti ulagati u projekte koji unapređuju svakodnevni život građana BiH.

Na kraju obraćanja, Plenković je rekao da se Bosna i Hercegovina ponovno nalazi na raskrižju — “između stagnacije i istinske europske budućnosti”.

- Jedini održivi put jest europski put. Federalizam, dijalog i kompromis — to je formula stabilnosti - poručio je.

Istaknuo je da se Hrvatska vidi kao partner, a ne tutor, te da će nastaviti podržavati BiH u očuvanju mira, ravnopravnosti i europske perspektive.

Daytonski mirovni sporazum zvanično je potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine, okončao je rat u Bosni i Hercegovini i donio komplikovano političko uređenje.