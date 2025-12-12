Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten na slobodu

Sud je pustio iz pritvora Sabrijana Jurkoviča, 21-godišnjeg mladića osumnjičenog za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara ispred noćnog kluba u Novom Mestu. Kako su pojasnili na sudu, pritvor je ukinut jer više ne postoji utemeljena sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo, prenosi portal 24.ur.

Na Okružnom sudu u Novom Mestu potvrdili su da je izvanraspravno vijeće prihvatilo prijedlog Jurkovičevog advokata, nakon što je utvrđeno da osnov sumnje više nije ispunjen.

- Provođenjem dokaza u istrazi utvrđeno je da više ne postoji veća vjerovatnoća da je upravo pritvoreni počinio krivično djelo na štetu oštećenog Šutara nego da ga nije počinio - naveli su iz suda.

Istraga se nastavlja

Podsjetili su da istraga služi prikupljanju dokaza potrebnih za odluku o podizanju optužnice. Standard dokaza, koji u početku samo mora potvrditi osnov sumnje, trebao bi rasti prema nivou sigurnosti da je osumnjičeni zaista počinio djelo. U ovom slučaju, navodi sud, standard se čak snizio, što je dovelo do ukidanja pritvora.

Tužilaštvo je potvrdilo da je zaprimilo odluku suda te da će, nakon pregleda spisa, donijeti naredne poteze.

Jurkovičev advokat Milan Krstič izjavio je za 24.ur da njegov klijent i dalje ima status okrivljenog, kao i svaki drugi protiv koga je istraga pokrenuta, ali vjeruje da će "na kraju biti slobodan čovjek".

Slučaj koji je potresao Sloveniju

Aleš Šutar preminuo je krajem oktobra nakon što je zadobio udarac u glavu ispred noćnog kluba LokalPatriot. Došao je po sina kojeg je, prema dostupnim informacijama, ranije napala grupa Roma. Pokušao je zaštititi sina, ali je napadnut.

Jedan od napadača udario ga je u glavu, usljed čega je preminuo – zadobio je teške povrede glave, unutrašnje krvarenje i prijelom vratnog pršljena.

Tragičan slučaj izazvao je val protesta, a ministrica pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke. Uslijedili su zahtjevi za strožijim kaznenim zakonima, uključivanjem romske djece u obrazovni sistem i ukidanjem određenih socijalnih davanja.

Slovenska vlada potom je usvojila tzv. "Šutarov zakon", kojim se, između ostalog, omogućava ulazak policije u stanove bez sudskog naloga, uvodi tehnički nadzor na rizičnim područjima te pooštravaju kazne za nasilništvo.

Nema DNK dokaza

Jurkovič je bio u pritvoru od kraja oktobra. Istraga se zakomplikovala jer tužilaštvo još čeka cjelovito obdukcijsko izvješće. Optužnica još nije podignuta.

Advokat se pozvao na iskaze svjedoka koji nisu bili jedinstveni oko toga ko je udario Šutara. Najmanje pet svjedoka navodno je izjavilo da je udarac zadala druga osoba iz grupe, navodno rođak prvosumnjičenog.

Također, advokat je istakao da ne postoje DNK dokazi koji povezuju njegovog klijenta s napadom.

Pritvor mu je bio određen do 25. decembra, uz mogućnost produljenja, no sud je odlučio da se osumnjičeni pusti na slobodu.