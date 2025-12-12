Vučić komentarisao druženje Čovića, Plenkovića i Dodika: "Blago njima!"

Na pitanje kako vidi blisku saradnju rukovodstva RS sa Andrejem Plenkovićem, Vučić je kratko rekao: "Želim im sve najbolje! Blago njima!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se onima koji su prokomentirali jučerašnju posjetu HDZ-ovaca Banjoj Luci i toplu dobrodošlicu, koju su im, uz Milorada Dodika priredili zvaničnici bosanskohercegovačkog entiteta RS, ali i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

Njegovu izjavu komentarisao je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, poručivši: "Aleksandar Vučić složio se s mojim stavom, kako su njegovi puleni Stanivuković i Dodik dočekali snishodljivo i ponizno u Banjoj Luci hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je organizovao 'domjenak', a čelnici grada Banja Luka i RS puzali pred njim, na kilometar od Drakulića, mjesta užasnog pokolja i stradanja Srba od strane ustaša, dok Plenković i delegacija Hrvatske nisu otišli da polože buket cvijeća i odaju počast nedužnim žrtvama ustaškog terora."

Podsjećamo, uz Plenkovića su jučer u Banjoj Luci boravili i lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović i Borjana Krišto. Plenković je u BiH ušao preko još uvijek zatvorenog graničnog prelaza Gradiška, zatim posjetio samostan Marija Zvezda, a na Petrićevcu položio kamen temeljac za novi studentski dom.

Sinoć je u Administrativnom centru Vlade RS održan i Božićni prijem, kojem su prisustvovali zvaničnici RS-a. Među njima je bio i Dodik, koji je u prethodnom periodu ostao bez funkcije, ali se i dalje pojavljuje na zvaničnim skupovima, gdje ga pojedini i dalje oslovljavaju kao "predsjednik".