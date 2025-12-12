Vučić: "Srbija je kupila nove Rafale za razliku od Hrvatske čiji su polovni"

Odgovarajući na pitanje novinara u Nišu o tvrdnji hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da su hrvatski Rafali bolji od onih koje je kupila Srbija, Vučić je rekao da se radi o različitim tipovima letjelica.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je Srbija kupila nove borbene avione Rafale, za razliku od susjedne Hrvatske, koja je, kako je naveo, nabavila polovne.

- Hrvatska je kupila polovne, a Srbija nove Rafale. Možda su ti stari bolji od ovih novih. To što oni sebe lažu da će oni da dobiju "meteor" raketu, mi nećemo, mi ćemo da dobijemo ‘mika’ raketu — nek’ nastave. Svaka im čast, ti stari su bolji od ovih novih,” rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija nastaviti ulagati u naoružanje kako bi, kako je rekao, garantovala sigurnost i bezbjednost svojim građanima.

- Potrošit ćemo još mnogo novca da bismo osigurali bezbjednost naših građana - zaključio je Vučić.

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je ranije u petak da borbeni avioni Rafale koji su isporučeni Hrvatskoj i koje nabavlja Srbija nisu jednako opremljeni.