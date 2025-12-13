August Šenoa: 144. godišnjica smrti tvorca moderne književnosti na Balkanu

Na današnji dan 1881. godine, od posljedica upale pluća, u 43. godini života, u Zagrebu je preminuo August Ivan Nepomuk Eduard Šenoa, jedan od najvećih hrvatskih i regionalnih književnika 19. stoljeća, tvorac moderne književnosti na Balkanu. Također, osnivač je moderne hrvatske kajkavske dijalektalne poezije. Zbog njegove veličine, djela i utjecaja u hrvatskoj književnosti, period u kojemu je aktivno djelovao naziva se Šenoino doba. “Zlatarevo zlato” – prvi moderni hrvatski roman Šenoa je pisao romane, pripovijetke, pjesme, književne kritike, a bavio se i novinarstvom. Napisao je prvi moderni hrvatski roman “Zlatarevo zlato”, 1871. godine, a potom i “Čuvaj se senjske ruke”, “Seljačka buna”, “Diogenes” i “Kletva” (nedovršen). U svim romanima tematizira događaje iz različitih perioda hrvatske historije. Šenoa je inovator proze i tvorac razvijenog urbanog jezičkog standarda, pa se često naglašava njegova uloga kao jezikotvorca, čovjeka koji je više učinio za elastičnost i izražajnost savremenog hrvatskog jezika nego brojni pisci rječnika i puristički savjetodavci. Bio je počasni član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, te je proglašen počasnim građaninom grada Zagreba, 30. septembra 1881. godine.

Mojsije Majmonid . Enlacejudio.com Mojsije Majmonid . Enlacejudio.com

Umro filozof Mojsije Majmonid, Aristotelov sljedbenik 1204 - Umro filozof, ljekar, matematičar i astronom Mojsije Majmonid, Aristotelov sljedbenik. U najvažnijem filozofskom djelu "Vodič ljubavi" pokušao je da zasnuje religiju na racionalnim osnovama, što je izazvalo žestoku osudu ortodoksnih pristalica judaizma. Napisao je više astronomskih i matematičkih rasprava te 18 medicinskih traktata s teorijama znatno ispred vremena u kojem je živio. 1642 - Nizozemski moreplovac Abel Tasman otkrio je zemlju kojoj je dao ime nizozemske provincije Novi Zeland. Njegovu ekspediciju su činili prvi Evropljani koji su došli do otoka Van Diemenove zemlje (danas Tasmanija i Novi Zeland). Zaslužan je i za izradu geografskih karata značajnih dijelova Australije. 1662. - Rođen Frančesko Bjančini (Francesco Bianchini), italijanski filozof i naučnik. Radio je za kuriju triju papa, te bio sekretar Komisije za reformu kalendara, radeći na metodi izračunavanja astronomski ispravnog datuma za Uskrs u datoj godini. 1684. - Ludvig Holberg, norveški historičar, pisac, esejist, filozof i dramaturg, koji se smatra osnivačem moderne danske i norveške književnosti, rođen je na današnji dan. Bio je pod utjecajem humanizma, prosvjetiteljstva i baroka. 1784 - Umro engleski pisac i leksikograf Semjuel Džonson (Samuel Johnson), čiji je "Rječnik engleskog jezika" iz 1755. godine više od jednog vijeka važio kao najautoritativniji na engleskom govornom području. Zahvaljujući knjizi njegovog prijatelja Džejmsa Bosvela (James Boswell) "Život dr. Džonsona", najboljoj biografiji na engleskom jeziku, postao je poznat barem koliko i po vlastitim djelima. Oksfordski rječnik nacionalne biografije opisuje Džonsona kao „vjerovatno najistaknutijeg pisca u engleskoj historiji”.

Hajnrih Hajne . Biografija.org Hajnrih Hajne . Biografija.org

Rođen slavni njemački pisac Hajnrih Hajne 1797 - Rođen slavni njemački pisac Hajnrih Hajne (Heinrich Heine), jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka, čija je poezija suptilnog lirizma, iskrenih emocija i osjećajnosti prigušenih ironijom, vrhunsko dostignuće romantizma. S Karlom Marksom (Marx) napisao je čuvenu pjesmu "Tkači" i poemu "Njemačka, zimska bajka", u kojoj je dosegao vrhunac satirične lirike. Autor je čuvene pjesme „Azra“ („Kraj tanana šadrvana“), koja je prevedena u BiH i pjeva se uz muziku koja je u duhu bosanske sevdalinke. 1816 - Njemački industrijalac i izumitelj Ernst Verner fon Simens (Werner von Siemens), koji je s trojicom braće osnovao gigantsku kompaniju "Simens", rođen je na današnji dan. Godine 1846., pronašao je telegraf s kazaljkom, 1866. dinamo mašinu, a 1879. električni tramvaj. 1899. - Rođen Đuro Pucar Stari, bosanskohercegovački političar, koji je u Drugom svjetskom ratu bio član Glavnog štaba NOP Bosne i Hercegovine, potpredsjednik ZAVNOBiH-a, član Predsjedništva AVNOJ-a, te sekretar Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu. Nakon rata bio je ministar bez portfelja u prvoj Vladi Bosne i Hercegovine, vršilac dužnosti predsjednika Prezidijuma Narodne skupštine BiH i potpredsjednika Prezidijuma Narodne skupštine Jugoslavije, zatim predsjednik Vlade BiH i sekretar CK KPBiH, član Izvršnog komiteta CK SKJ, član Predsjedništva SO SSRNJ, predsjednik Saveznog odbora SUBNOR-a, član Savjeta Federacije. Đuro Pucar Stari odlikovan je kao Narodni heroj Jugoslavije i junak socijalističkog rada. 1925. - Dik Van Dajk (Dick Van Dyke), američki glumac, komičar, pisac i producent, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima „Mary Poppins“ i „Chitty Chitty Bang Bang“, potom u „The Dick Van Dyke Show“ 1960-ih, te ulozi dr. Marka Sloana u seriji „Diagnosis: Murder“ 1990-ih. 1967. - Rođen Džejmi Foks (Jamie Foxx), američki glumac, pjevač i stand-up komičar. Za film „Collateral“ bio je nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg sporednog glumca, a kasnije iste godine za film „Ray“ (film o Reju Čarlsu) osvojio je Oskara. Imao je i uspjeha u muzičkoj karijeri, a snimio je niz pjesama s umjetnicima kao što su Keni Vest (Kanye West), Lil Vejn (Wayne), Meri J. Blidž (Mary J. Blige).

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