Ružica Sokić: 91. godišnjica rođenja glumačke dive

Na današnji dan 1934. godine, rođena je srbijanska i jugoslavenska glumica Ružica Sokić, jedna od najboljih koje je izrodilo podneblje naše regije. Bila je kćerka trgovca i suvlasnika lista „Pravda“ Petra Sokića, te je još kao djevojčica učestvovala u Dječijoj radio-dramskoj grupi Radio-Beograda, a godine 1958. diplomirala je glumu na Akademiji za pozorišnu umjetnost u Beogradu. Kraće vrijeme bila je članica Savremenog pozorišta, ali je vrlo brzo prešla u Atelje 212, gdje je brojnim ulogama otkrila i potvrdila dar „rođene glumice“. “Žuta” joj obilježila karijeru Ružica je glumila u 40-ak filmova, a već za prvu ulogu u filmu „Gorki dio rijeke“, 1965. godine, nagrađena je Srebrenom arenom na Festivalu u Puli. Uloga prostodušne uličarke u filmu „Žuta“, za koju je u Puli nagrađena Zlatnom arenom, obilježila je njenu karijeru. Zapažene uloge ostvarila je i u filmovima „Bokseri idu u raj“, „Užička republika“, „Savamala“, „Zona Zamfirova“, a za sporednu ulogu majke kojoj sin gine u borbi u „Užičkoj republici“ također je nagrađena Zlatnom arenom. Odigrala je i maestralne televizijske role, poput onih u serijama „Rađanje jednog naroda“, „Zanati“, „Samci“,„Greh njene majke“ i dr. Za svoj glumački rad dobila je brojne nagrade i priznanja, a tokom 2010. godine objavila je knjigu sjećanja naslova „Strast za letenjem“. Umrla je nakon duge i teške bolesti u Beogradu, 19. decembra 2013. godine.

Nostradamus . Wikipedia.org Nostradamus . Wikipedia.org

Rođen čuveni prorok Nostradamus 1503. - Rođen francuski astrolog Mišel de Notr Dam (Michel de Nostredame), poznat kao Nostradamus, lični ljekar francuskog kralja Šarla IX (Charles), najpoznatiji prorok u historiji. Napisao je knjigu "Proročanstva" u kojoj je, najčešće na zagonetan i nejasan način, proricao događaje u budućnosti, koja je izdata u milionima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad odštampana. Nostradamus je, između ostalog, predvidio dva svjetska rata i ubistvo troje Kenedija (Kennedy), što se obistinilo. 1546. - Danski astronom i alhemičar Tiho Brahe, koji je podigao čuvenu opservatoriju "Uranijenburg" na ostrvu Hven i skoro dvije decenije osmatrao planete, posebno Mars, rođen je na današnji dan. Otkrio je novu zvijezdu u sazviježđu Kasiopeje. 1553. - Umro Hanibal Lucić, hrvatski renesansni pjesnik i dramatičar, koji je prvi prepjevao jedno Ovidijevo djelo na hrvatski jezik. Njegova drama „Robinja“ prva je svjetovna drama na hrvatskom jeziku i prva romansa evropske književnosti. U njegovom ljetnikovcu na otoku Hvaru smješten je Muzej hvarske baštine, u kojem je uređena Lucićeva spomen-soba, a u rodnoj kući – danas samostan benediktinka – osnovan je 1986. godine (na temelju ostavštine iz 1664. godine) Muzej Hanibala Lucića. 1788. - Preminuo njemački kompozitor, čembalist i dirigent Karl Filip Emanuel Bah (Carl Philipp Emanuel Bach), čije su klavirske sonate preteča klasičnih. Bio je sin i učenik čuvenog Johana Sebastijana Baha (Johann Sebastian). Djela: dvadesetak simfonija, 60 koncerata za klavir, kamerna muzika, sonate za klavir, kantate, crkvene kompozicije... 1799. - Umro američki državnik Džordž Vašington (George Washington), prvi predsjednik SAD, koji je u ratu za nezavisnost od Engleske od 1775. do 1783. komandovao vojskom kolonista. Za šefa države izabran je 1789. i na tom položaju je ostao osam godina (dva mandata). Iz političkog života se povukao razočaran, 1797., te odbio da se treći put kandidira za predsjednika, uputivši narodu oproštajnu besjedu. 1885. - Rođen Miroslav Kraljević, hrvatski slikar i vajar, koji se kao pripadnik tzv. Minhenskog kruga, uz Josipa Račića, Vladimira Becića i Oskara Hermana, smatra jednim od prvaka hrvatske moderne umjetnosti. Kraljević je snažno utjecao na novu generaciju umjetnika u Hrvatskoj, a pripadnici tzv. Praške četvorice, upravo su na osnovu Kraljevićevog stvaralaštva pokrenuli hrvatski ekspresionizam. 1900. - Njemački fizičar Maks Plank (Max Planck) objavio "kvantnu teoriju" za koju je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1918. godine, prema kojoj energija radijacije potječe iz nevidljivih djelića – kvanta - i nije kontinuirana, kako se ranije mislilo. 1911. - Norveški istraživač Rual Amundsen (Roald) postao prvi čovjek koji je stigao na Južni pol, vodeći antarktičku ekspediciju na brodu Fram, od 1910. do 1912. godine. 1918. - Na izborima u Velikoj Britaniji prvi put na izborima glasale žene i dobile pravo da se kandiduju za Parlament. Prva žena koja je izabrana bila je grofica Markievič, irska nacionalistička aktivistkinja, ali nije mogla zauzeti svoje mesto u Parlamentu jer je bila u zatvoru.

Li Remik . Wikipedia.org Li Remik . Wikipedia.org

Rođena američka glumica Li Remik 1935. - Rođena Li Remik (Lee Remick), američka glumica, poznata po izuzetnim ulogama ostvarenim u filmovima „Anatomija jednog ubistva“ (1959.), „Days of Wine and Roses“ (1962.) i „The Omen“ (1976.). Preminula je od karcinoma, 2. jula 1991., u 55. godini života. 1942. - Drago Mlinarec, jugoslavenski i hrvatski muzičar, tekstopisac, producent i kompozitor, rođen je na današnji dan. Muzičku karijeru počeo je 1962. godine u sastavu "Jutarnje zvijezde". Nakon toga je osnovao "Grupu 220" koja bila u to vrijeme najpopularniji rok sastav na području bivše SFR Jugoslavije, a njihova pjesma "Osmijeh", koju je Mlinarec napisao još u „Jutarnjim zvijezdama“, bila je prvi autorski hit domaće rok muzike. 1946. - Rođena Džejn Birkin (Jane), britanska glumica i pjevačica, velika prijateljica Sarajeva i Bosne. Prvi uspjeh zabilježila je u filmu „Blow Up“ (Povećanje). Široj javnost postala je poznata nakon pjesme „Je t'aime... moi non plus“ koju je otpjevala u duetu sa Sergejem Gensburgom (Gainsbourg). Nakon toga je uspješno kombinirala glumu i muziku. 1947. - Svetlana Bojković, srbijanska i regionalna glumica, rođena je na današnji dan. Ostvarila je veliki broj uloga u pozorištu, filmu i televiziji, od kojih su najpoznatiji: "Pas koji je voleo vozove", "Neka druga žena", "Halo taksi", "Bolji život", "Smrt gospođe ministarke", "Srećni ljudi", "Porodično blago". S pokojnim suprugom, također poznatim glumcem Milošem Žutićem, ima kćer, glumicu Katarinu Žutić. 1950. - U Ženevi osnovan Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice čiji je primarni cilj zaštita prava izbjeglica i njihova dobrobit, što se može postići obezbjeđivanjem prava na izbjeglički status, dobrovoljni povratak, lokalnu integraciju ili trajno naseljenje u nekoj trećoj zemlji. Svoje aktivnosti s Komesarijat provodi u saradnji s vladama zemalja članica širom svijeta. 1960. - Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o davanju nezavisnosti zemljama pod kolonijalnom upravom i taj datum se obilježava kao Dan dekolonizacije. 1960. – Osnovana Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) potpisivanjem Pariske konvencije, koja je stupila na snagu u septembru 1961. godine.

Aljoša Asanović . Vecernji.hr Aljoša Asanović . Vecernji.hr

Rođen Aljoša Asanović, fudbalska legenda 1965. - Rođen Aljoša Asanović, hrvatski u jugoslavenski fudbaler i trener. Igračku karijeru završio je u dresu splitskog Hajduka iz kojeg je ponikao i gdje se čak tri puta vraćao. Godine 2007., postao je vlasnik UEFA-Pro licence, a u oktobru iste godine postao je trener australskog Melbourne Knightsa. 1974. - Umro američki novinar Volter Lipman (Walter Lippmann), dobitnik dviju Pulicerovih nagrada za novinarstvo, koji je tokom 60 godina pisanja stekao ugled jednog od najboljih svjetskih vanjskopolitičkih komentatora. 1982. - Otvoren olimpijski kompleks “Zetra” u Sarajevu Svjetskim juniorskim prvenstvom u umjetničkom klizanju. U “Zetri” su održana takmičenja 14. zimskih olimpijskih igara u umjetničkom klizanju i hokeju na ledu, kao i ceremonija zatvaranja Igara. 1989. - Umro ruski nuklearni fizičar Andrej Dmitrijevič Saharov, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. Tvorac je sovjetske hidrogenske bombe, ali je kasnije bio nepomirljivi protivnik nuklearnog naoružavanja. 1993. – U toku agresije na BiH (1992. - 1995.) desio se masakr na Obali, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana, ispred OŠ "Safvet-beg Bašagić" u Sarajevu, kada su srpske snage s Vraca ubile osam, a ranile 10 građana Sarajeva.

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