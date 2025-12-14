Ružica Sokić: 91. godišnjica rođenja glumačke dive

Na današnji dan 1934. godine, rođena je srbijanska i jugoslavenska glumica Ružica Sokić, jedna od najboljih koje je izrodilo podneblje naše regije.
Bila je kćerka trgovca i suvlasnika lista „Pravda“ Petra Sokića, te je još kao djevojčica učestvovala u Dječijoj radio-dramskoj grupi Radio-Beograda, a godine 1958. diplomirala je glumu na Akademiji za pozorišnu umjetnost u Beogradu. Kraće vrijeme bila je članica Savremenog pozorišta, ali je vrlo brzo prešla u Atelje 212, gdje je brojnim ulogama otkrila i potvrdila dar „rođene glumice“.
“Žuta” joj obilježila karijeru
Ružica je glumila u 40-ak filmova, a već za prvu ulogu u filmu „Gorki dio rijeke“, 1965. godine, nagrađena je Srebrenom arenom na Festivalu u Puli. Uloga prostodušne uličarke u filmu „Žuta“, za koju je u Puli nagrađena Zlatnom arenom, obilježila je njenu karijeru.
Zapažene uloge ostvarila je i u filmovima „Bokseri idu u raj“, „Užička republika“, „Savamala“, „Zona Zamfirova“, a za sporednu ulogu majke kojoj sin gine u borbi u „Užičkoj republici“ također je nagrađena Zlatnom arenom.
Odigrala je i maestralne televizijske role, poput onih u serijama „Rađanje jednog naroda“, „Zanati“, „Samci“,„Greh njene majke“ i dr. Za svoj glumački rad dobila je brojne nagrade i priznanja, a tokom 2010. godine objavila je knjigu sjećanja naslova „Strast za letenjem“. Umrla je nakon duge i teške bolesti u Beogradu, 19. decembra 2013. godine.
Nostradamus. Wikipedia.org
Nostradamus. Wikipedia.org
Rođen čuveni prorok Nostradamus
1503. - Rođen francuski astrolog Mišel de Notr Dam (Michel de Nostredame), poznat kao Nostradamus, lični ljekar francuskog kralja Šarla IX (Charles), najpoznatiji prorok u historiji. Napisao je knjigu "Proročanstva" u kojoj je, najčešće na zagonetan i nejasan način, proricao događaje u budućnosti, koja je izdata u milionima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad odštampana. Nostradamus je, između ostalog, predvidio dva svjetska rata i ubistvo troje Kenedija (Kennedy), što se obistinilo.
1546. - Danski astronom i alhemičar Tiho Brahe, koji je podigao čuvenu opservatoriju "Uranijenburg" na ostrvu Hven i skoro dvije decenije osmatrao planete, posebno Mars, rođen je na današnji dan. Otkrio je novu zvijezdu u sazviježđu Kasiopeje.
1553. - Umro Hanibal Lucić, hrvatski renesansni pjesnik i dramatičar, koji je prvi prepjevao jedno Ovidijevo djelo na hrvatski jezik. Njegova drama „Robinja“ prva je svjetovna drama na hrvatskom jeziku i prva romansa evropske književnosti. U njegovom ljetnikovcu na otoku Hvaru smješten je Muzej hvarske baštine, u kojem je uređena Lucićeva spomen-soba, a u rodnoj kući – danas samostan benediktinka – osnovan je 1986. godine (na temelju ostavštine iz 1664. godine) Muzej Hanibala Lucića.
1788. - Preminuo njemački kompozitor, čembalist i dirigent Karl Filip Emanuel Bah (Carl Philipp Emanuel Bach), čije su klavirske sonate preteča klasičnih. Bio je sin i učenik čuvenog Johana Sebastijana Baha (Johann Sebastian). Djela: dvadesetak simfonija, 60 koncerata za klavir, kamerna muzika, sonate za klavir, kantate, crkvene kompozicije...
1799. - Umro američki državnik Džordž Vašington (George Washington), prvi predsjednik SAD, koji je u ratu za nezavisnost od Engleske od 1775. do 1783. komandovao vojskom kolonista. Za šefa države izabran je 1789. i na tom položaju je ostao osam godina (dva mandata). Iz političkog života se povukao razočaran, 1797., te odbio da se treći put kandidira za predsjednika, uputivši narodu oproštajnu besjedu.
1885. - Rođen Miroslav Kraljević, hrvatski slikar i vajar, koji se kao pripadnik tzv. Minhenskog kruga, uz Josipa Račića, Vladimira Becića i Oskara Hermana, smatra jednim od prvaka hrvatske moderne umjetnosti. Kraljević je snažno utjecao na novu generaciju umjetnika u Hrvatskoj, a pripadnici tzv. Praške četvorice, upravo su na osnovu Kraljevićevog stvaralaštva pokrenuli hrvatski ekspresionizam.
1900. - Njemački fizičar Maks Plank (Max Planck) objavio "kvantnu teoriju" za koju je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1918. godine, prema kojoj energija radijacije potječe iz nevidljivih djelića – kvanta - i nije kontinuirana, kako se ranije mislilo.
1911. - Norveški istraživač Rual Amundsen (Roald) postao prvi čovjek koji je stigao na Južni pol, vodeći antarktičku ekspediciju na brodu Fram, od 1910. do 1912. godine.
1918. - Na izborima u Velikoj Britaniji prvi put na izborima glasale žene i dobile pravo da se kandiduju za Parlament. Prva žena koja je izabrana bila je grofica Markievič, irska nacionalistička aktivistkinja, ali nije mogla zauzeti svoje mesto u Parlamentu jer je bila u zatvoru.
Rođena američka glumica Li Remik
1935. - Rođena Li Remik (Lee Remick), američka glumica, poznata po izuzetnim ulogama ostvarenim u filmovima „Anatomija jednog ubistva“ (1959.), „Days of Wine and Roses“ (1962.) i „The Omen“ (1976.). Preminula je od karcinoma, 2. jula 1991., u 55. godini života.
1942. - Drago Mlinarec, jugoslavenski i hrvatski muzičar, tekstopisac, producent i kompozitor, rođen je na današnji dan. Muzičku karijeru počeo je 1962. godine u sastavu "Jutarnje zvijezde". Nakon toga je osnovao "Grupu 220" koja bila u to vrijeme najpopularniji rok sastav na području bivše SFR Jugoslavije, a njihova pjesma "Osmijeh", koju je Mlinarec napisao još u „Jutarnjim zvijezdama“, bila je prvi autorski hit domaće rok muzike.
1946. - Rođena Džejn Birkin (Jane), britanska glumica i pjevačica, velika prijateljica Sarajeva i Bosne. Prvi uspjeh zabilježila je u filmu „Blow Up“ (Povećanje). Široj javnost postala je poznata nakon pjesme „Je t'aime... moi non plus“ koju je otpjevala u duetu sa Sergejem Gensburgom (Gainsbourg). Nakon toga je uspješno kombinirala glumu i muziku.
1947. - Svetlana Bojković, srbijanska i regionalna glumica, rođena je na današnji dan. Ostvarila je veliki broj uloga u pozorištu, filmu i televiziji, od kojih su najpoznatiji: "Pas koji je voleo vozove", "Neka druga žena", "Halo taksi", "Bolji život", "Smrt gospođe ministarke", "Srećni ljudi", "Porodično blago". S pokojnim suprugom, također poznatim glumcem Milošem Žutićem, ima kćer, glumicu Katarinu Žutić.
1950. - U Ženevi osnovan Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice čiji je primarni cilj zaštita prava izbjeglica i njihova dobrobit, što se može postići obezbjeđivanjem prava na izbjeglički status, dobrovoljni povratak, lokalnu integraciju ili trajno naseljenje u nekoj trećoj zemlji. Svoje aktivnosti s Komesarijat provodi u saradnji s vladama zemalja članica širom svijeta.
1960. - Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o davanju nezavisnosti zemljama pod kolonijalnom upravom i taj datum se obilježava kao Dan dekolonizacije.
1960. – Osnovana Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) potpisivanjem Pariske konvencije, koja je stupila na snagu u septembru 1961. godine.
Aljoša Asanović . Vecernji.hr
Aljoša Asanović. Vecernji.hr
Rođen Aljoša Asanović, fudbalska legenda
1965. - Rođen Aljoša Asanović, hrvatski u jugoslavenski fudbaler i trener. Igračku karijeru završio je u dresu splitskog Hajduka iz kojeg je ponikao i gdje se čak tri puta vraćao. Godine 2007., postao je vlasnik UEFA-Pro licence, a u oktobru iste godine postao je trener australskog Melbourne Knightsa.
1974. - Umro američki novinar Volter Lipman (Walter Lippmann), dobitnik dviju Pulicerovih nagrada za novinarstvo, koji je tokom 60 godina pisanja stekao ugled jednog od najboljih svjetskih vanjskopolitičkih komentatora.
1982. - Otvoren olimpijski kompleks “Zetra” u Sarajevu Svjetskim juniorskim prvenstvom u umjetničkom klizanju. U “Zetri” su održana takmičenja 14. zimskih olimpijskih igara u umjetničkom klizanju i hokeju na ledu, kao i ceremonija zatvaranja Igara.
1989. - Umro ruski nuklearni fizičar Andrej Dmitrijevič Saharov, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. Tvorac je sovjetske hidrogenske bombe, ali je kasnije bio nepomirljivi protivnik nuklearnog naoružavanja.
1993. – U toku agresije na BiH (1992. - 1995.) desio se masakr na Obali, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana, ispred OŠ "Safvet-beg Bašagić" u Sarajevu, kada su srpske snage s Vraca ubile osam, a ranile 10 građana Sarajeva.
Britanski pjevač Brus Dikinson sa svojim bendom odsvirao koncert u BKC-u
1994. – Britanski pjevač Brus Dikinson (Bruce Dickinson) sa svojim bendom, u jeku agresije na BiH (1992. - 1995.) odsvirao je koncert u sarajevskom BKC-u. Brus je s bendom u Sarajevo doputovao pod neobičnim okolnostima, a njihov put je počeo iz Splita odakle su kamionom humanitarne organizacije “Serious Road Trip” stigli u Sarajevo. Organizator koncerta je bio UNPROFOR u saradnji s lokalnim kulturnim ustanovama. O cijeloj priči je snimljen i dokumentarni film "Scream for me Sarajevo". Brusu je uručeno priznanje Počasni građanin Grada Sarajeva.
1995. - U Jelisejskoj palači u Parizu potpisan Mirovni sporazum o okončanju 44-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini, koji je postignut 21. novembra 1995. u Dejtonu, u SAD. Potpise na sporazum stavili su tadašnji predsjednici Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević. U svojstvu svjedoka dokument su potpisali tadašnji predsjednici SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i Francuske Žak Širak (Jacques Chirac), premijeri Velike Britanije Džon Mejdžor (John Major), Rusije Viktor Černomirdin i Španije Felipe Gonzalez, te kancelar Njemačke Helmut Kol (Kohl).
2001. - Šefovi država i vlada članica Evropske unije donijeli odluku o formiranju multinacionalnih mirovnih snaga EU radi njihovog upućivanja u Afganistan.
2001. - Umro Vinfrid Georg Zebald (Winfried Georg Sebald), pisac njemačkog porijekla i britanski akademik.
2006. - Trogodišnja istraga Skotland jarda pokazala da je princeza Dajana 31. avgusta 1997. godine u Parizu stradala u saobraćajnoj nesreći i da nije riječ o ubistvu.
2009. - Međunarodni predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo odluku o produženju mandata stranim sudijama koji rade na predmetima ratnih zločina - za još tri godine.
2010. - Evropska unija odlučila da ukine vize građanima BiH i Albanije. Odluka je objavljena u “Službenom listu EU”, a građani BiH su od 15. decembra mogli slobodno putovati.
2013. - Umro Piter Šejmus O’Tul (Peter Seamus O’Toole), irski glumac koji drži rekord najvećeg broja nominacija za Oskara za najboljeg glavnog glumca bez da ga je osvojio. To je donekle kompenzirano Oskarom za životno djelo koji mu je dodijeljen 2003. godine.