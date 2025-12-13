Nova evropska biciklistička ruta povezat će BiH, Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju duž rijeke Save

Postoje dobre vijesti za ljubitelje biciklizma koji žive u Evropi ili je posjećuju. Nova biciklistička ruta pratit će tok rijeke Save, povezujući Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, te povezujući tri evropske prijestonice – Ljubljanu, Zagreb i Beograd, prenosi Forbes.

Savska biciklistička ruta ponudit će biciklistima 1.136 kilometara avantura kroz raznolike krajolike – od Alpa do Panonske nizije. Istaknut će i brojne prirodne i kulturne znamenitosti, gradove uz rijeke i ruralne zajednice.

Očekuje se da će predložena ruta, kandidat za EuroVelo 18, biti službeno integrisana u EuroVelo mrežu najkasnije do 2029. godine, pod uslovom da ispunjava kriterijume biciklističke organizacije za nove EuroVelo rute, u skladu s Evropskim standardom certifikacije.

Prva ruta u Bosni i Hercegovini

Ukoliko bude odobrena, bit će to 19. EuroVelo ruta u mreži i prva u Bosni i Hercegovini.

Vijest o proširenju EuroVelo mreže nedavno je objavila Evropska biciklistička federacija (ECF). Riječ je o neprofitnoj krovnoj organizaciji sa sjedištem u Briselu, koja okuplja više od 70 članova u više od 40 zemalja. Federacija promoviše biciklizam kao održiv i zdrav oblik prevoza i rekreacije.