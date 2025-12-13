U Hrvatskoj potvrđena guba kod radnika iz Nepala

U Hrvatskoj je potvrđen slučaj gube / lepre kod radnika iz Nepala. Ministarstvo zdravlja Hrvatske potvrdilo je za RTL da je riječ o radniku koji već dvije godine živi u Hrvatskoj sa porodicom, te da nema razloga za paniku.

Šef Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić rekao je da se pacijent sa simptomima lepre javio splitskim epidemiolozima prije oko deset dana.

- Čovjek se liječi, a njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se. Stvar je pod kontrolom - izjavio je Kaić.

Ivan Puljiz sa Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu podsjetio je da je posljednji slučaj lepre u Hrvatskoj zabilježen 1993. godine, a da je tokom 20. vijeka registrovano dvadesetak slučajeva.

- Bolest se ponovo pojavljuje zbog migracija iz zemalja gdje je lepra još uvijek endemska, poput dijelova Brazila, Indije, Indonezije i Konga - naveo je Puljiz.

Budući da pacijent u Hrvatskoj živi već dvije godine, Puljiz smatra da je najvjerovatnije stigao već zaražen.

- Vrijeme od zaražavanja do pojave simptoma je od pola godine do deset godina, ponekad i više. Znači, ne postoji mogućnost detekcije takve bolesti kod ljudi koji dolaze iz područja gdje je ona endemska - rekao je Puljiz.

U Hrvatskoj se očekuje regulacija koju je inicirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koja bi stranim radnicima uvjetovala rad predočenjem dokaza o vakcinaciji. Kaić je dodao da se radi o osnovnim vakcinama važnim za kolektivni imunitet kako bi se spriječilo širenje bolesti, te da je donošenje odluke u toku.

Puljiz je objasnio da se bolest najčešće prenosi kapljičnim putem ili kontaktom sa ukućanima sa kojima osoba mjesecima ili godinama živi, a prvi simptomi bolesti su promjene na koži.

- Najčešće su to hipopigmentacije ili svjetlija boja kože u odnosu na ostatak kože. Kasnije se mogu pojaviti i drugi znakovi – gubitak osjeta - naveo je Puljiz, dodajući da u težim slučajevima može doći i do opadanja kose, trepavica i obrva.

Naglasio je da bolest nije smrtonosna, ali da neliječena može dovesti do atrofije mišića, invalidnosti i oštećenja kože.