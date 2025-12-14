Milatović: Crna Gora će na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja

Tokom protekla dva dana imao sam prijateljsku i konstruktivnu razmjenu sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, nakon čega će Crna Gora na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja, saopćio je danas predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

- Radujem se susretu s tobom, dragi prijatelju, u Briselu na Samitu EU–Zapadni Balkan sljedeće sedmice, a potom i u Crnoj Gori naredne godine - napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

Francuska strana nagovijestila je Podgorici da će dati zeleno svjetlo i za dva poglavlja koja je juče blokirala na sjednicama tijela Savjeta EU - Radne grupe Savjeta (COELA) i Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II). Riječ je o poglavljima - 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Milatović je preksinoć pisao Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja, saznaju "Vijesti".