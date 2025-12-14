Milatović: Crna Gora će na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja

Tokom protekla dva dana imao sam prijateljsku i konstruktivnu razmjenu sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, nakon čega će Crna Gora na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja, saopćio je danas predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
- Radujem se susretu s tobom, dragi prijatelju, u Briselu na Samitu EU–Zapadni Balkan sljedeće sedmice, a potom i u Crnoj Gori naredne godine - napisao je Milatović na društvenoj mreži X.
Francuska strana nagovijestila je Podgorici da će dati zeleno svjetlo i za dva poglavlja koja je juče blokirala na sjednicama tijela Savjeta EU - Radne grupe Savjeta (COELA) i Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II). Riječ je o poglavljima - 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).
Milatović je preksinoć pisao Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja, saznaju "Vijesti".
Milatović je to, prema nezvaničnim informacijama Vijesti, uradio na inicijativu ministrice evropskih poslova Maide Gorčević, odnosno, nakon što ga je ona obavijestila da je Pariz odlučio da blokira zatvaranje dva poglavlja.
Istovremeno su predstavnici Vlade, predvođeni premijerom Milojkom Spajićem, imali diplomatske aktivnosti sa predstavnicima zemalja članica.
Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Spajić je bio u komunikciji sa Makronom i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.
Francuska je u petak, bez prethodnih najava i nagovještaja, stopirala Podgorici zatvaranje dva poglavlja u pregovorima s Briselom.
Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", Francuzi su tvrdili na sjednicama tih tijela da dva poglavlja nisu spremna za "štrikliranje" i da nisu dovoljno usklađena s tekovinama EU, ne navodeći, međutim, konkretne razloge za takav svoj stav.
Odluka Francuske može biti promijenjena na ministarskom nivou (ministri vanjskih poslova ili evropskih poslova u okviru Savjeta EU za opšte poslove), na kom će se, 16. decembra, finalno odlučivati o (ne)zatvaranju poglavlja.
Zeleno svjetlo sinoć su u Briselu dobila tri poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala) i 6 (Privredno pravo).