Marko Đurić: "Mir na Balkanu neće opstati ako se jedan narod stalno osjeća poniženim"

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić poručio je, povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da Srbija nikada neće prihvatiti ukidanje Republike Srpske, istovremeno naglašavajući spremnost Beograda na saradnju i realizaciju zajedničkih projekata u regionu.

U autorskom tekstu objavljenom u listu Politika, kojim je obilježena ova godišnjica, Đurić je naveo da Srbija pruža ruku saradnje svim narodima u regionu, od infrastrukturnih projekata poput izgradnje autoputeva do zajedničkog nastupa na svjetskom tržištu.

Istakao je da je ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini zajednički interes te pozvao na njenu zaštitu u okviru Dejtonskog sporazuma. U tom kontekstu, međunarodnu zajednicu pozvao je da odustane od, kako je naveo, selektivne pravde i selektivne empatije.

- Mir na Balkanu neće opstati ako se jedan narod stalno osjeća poniženim. Ne stidim se reći da sam prije svega Srbin i da ću uvijek braniti srbijanske nacionalne interese, ali sam istovremeno i snažan zagovornik pomirenja na Balkanu - poručio je Đurić.

Naglasio je da, prema njegovim riječima, biti dobar Srbin danas znači biti dobar susjed, te da patriotizam podrazumijeva izgradnju mostova, a ne zidova.

Đurić je izrazio nadu da će 30. godišnjica Dejtonskog sporazuma označiti početak nove ere u regionu, u kojoj će se zatvoriti poglavlje rata i otvoriti poglavlje zajedničke budućnosti, uz jednako poštovanje svih žrtava, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Također je poručio da bi djeca u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Beogradu trebala učiti istu lekciju – da je mir najveća zajednička pobjeda naroda u regionu.