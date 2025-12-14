Kum Radoja Zvicera izručen Srbiji: Milovan Zdravković označen kao glavna karika Kavčana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, u saradnji sa MUP-om Republike Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne potjernice, preuzeli su Milovana Zdravkovića (45), koji se sumnjiči za teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih djela i neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Telegraf.

Zdravković se sumnjiči da je jedan od izvršilaca ubistva u Atini 19. januara 2020. godine, kada su ubijene tri osobe. Sumnja se da je ovo krivično djelo planirao zajedno s vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicером i ostalim članovima organizovane kriminalne grupe, te da je plaćao direktne izvršioce.

Također, sumnjiči se da je kao član druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina kokaina iz Južne Amerike za Evropu i Srbiju.

Osumnjičeni je, uz jake mjere obezbjeđenja, predat pripadnicima Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenju za potrage, nakon čega je upućen u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

Zdravković je optužen za učešće u planiranju i pripremanju ubistva Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. godine u Atini. On je kum vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i trećeokrivljeni u postupku za ubistva u Grčkoj.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pojasnio je ranije da se Zdravkovićeva uloga, kao visokopozicioniranog člana klana, ogledala u finansiranju logistike, plaćanju stanova i angažovanju lica za nadzor.

Nakon dvostrukog ubistva u Atini, kako proizilazi iz presretnute "Skaj" komunikacije, pripadnici klana su slavili, a Zdravković je lično zadužio da se optuženom Veljku Belivuku, za kojeg su smatrali da je zaslužan za pronalazak Dedovića i Stamatovića, daju "obezbjeđenje i poslovi".

- Soprana (nadimak Veljka Belivuka na "Skaju", prim. aut.) dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer. Vođa kavačkog klana i dalje je u bekstvu.

Na dan ubistva dvojice vođa škaljarskog klana, dok su oni sa suprugama i djecom sjedili u restoranu u Atini, Zdravković je, kako proizilazi iz "Skaj" prepiske, u grupi u kojoj su bili i Zvicer, optuženi Milan Vujotić, Milan Knežević i više nepoznatih osoba, iz minute u minutu izvještavao da je Veljko Belivuk primijetio Dedovića i Stamatovića u restoranu i da "odmah kreću u akciju".