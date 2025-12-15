Hrvatski sabor usvojio zakon: Nuklearni otpad će se odlagati na Trgovskoj gori, blizu granice s BiH

Hrvatski sabor po hitnom postupku je usvojio zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji kod granice s Bosnom i Hercegovinom (Trgovska gora).

Riječ je o lokaciji koja se nalazi uz rijeku Unu.

Iz BiH su ranije apelovali na Hrvatsku da odustane od ove ideje koja prijeti zdravlju stotina hiljada stanovnika i zagađenju vode i okoliša.

Zvaničnici iz Hrvatske su tvrdili da deponija neće narušiti zdravlja stanovništva.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je prošle sedmice uputio otvoreno pismo zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske gdje je poručio da je prijedlog Zakona protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta.