Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DONESENA ODLUKA

Hrvatski sabor usvojio zakon: Nuklearni otpad će se odlagati na Trgovskoj gori, blizu granice s BiH

Iz BiH su ranije apelovali na Hrvatsku da odustane od ove ideje koja prijeti zdravlju stotina hiljada stanovnika i zagađenju vode i okoliša

Hrvatski sabor. Patrik Macek/PIXSELL

S. S.

15.12.2025

Hrvatski sabor po hitnom postupku je usvojio zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji kod granice s Bosnom i Hercegovinom (Trgovska gora).

Riječ je o lokaciji koja se nalazi uz rijeku Unu.

Iz BiH su ranije apelovali na Hrvatsku da odustane od ove ideje koja prijeti zdravlju stotina hiljada stanovnika i zagađenju vode i okoliša.

Zvaničnici iz Hrvatske su tvrdili da deponija neće narušiti zdravlja stanovništva.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je prošle sedmice uputio otvoreno pismo zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske gdje je poručio da je prijedlog Zakona protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta.

# HRVATSKI SABOR
# TRGOVSKA GORA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (44)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.