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TRGOVSKA GORA

Zastupnik u Saboru Hrvatske Armin Hodžić za “Avaz”: Pitanje Trgovske gore treba rješavati uz ozbiljan i trajan dijalog s BiH

Dodaje kako prostora za razgovor, kompromis i dogovor još uvijek ima

Armin Hodžić. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.12.2025

Iako je dio aktuelne parlamentarne većine, zastupnik u Saboru Hrvatske Armin Hodžić bio je suzdržan prilikom današnjeg usvajanja zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, hrvatskih bolnica i industrije na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, na granici s BiH. U razgovoru za “Avaz” Hodžić je pojasnio da se suzdržao od glasanja zbog toga što ovu odluku ne smatra formalnom ili tehničkom, već “svjesnom političkom odlukom”.

- Pitanje Trgovske gore duboko nadilazi granice unutarnje politike. Riječ je o temi koja se tiče zaštite zdravlja ljudi, okoliša i odnosa dviju susjednih država, i zato smatram da se treba rješavati uz ozbiljan i trajan dijalog s Bosnom i Hercegovinom. Suzdržanošću sam želio jasno poručiti da ovo pitanje nije zatvoreno i da se ne može promatrati isključivo kroz nacionalni ili administrativni okvir. Protivljenje koje dolazi iz Bosne i Hercegovine je legitimno i mora se uzeti ozbiljno, osobito zbog ljudi koji žive uz samu granicu – kazao nam je Hodžić.

Dodaje kako prostora za razgovor, kompromis i dogovor još uvijek ima.

- Ali on mora biti utemeljen na transparentnosti, međunarodnim standardima sigurnosti i uključivanju stručne javnosti s obje strane granice. Jedino takav pristup može dovesti do rješenja koje neće ostaviti dugoročne posljedice ni za Hrvatsku, ni za Bosnu i Hercegovinu. Kao zastupnik, nastavit ću se zalagati upravo za takav odgovoran, razuman i dijaloški pristup ovom pitanju – istakao je Hodžić.

# ARMIN HODŽIĆ
# HRVATSKA
# BIH
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