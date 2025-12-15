Zastupnik u Saboru Hrvatske Armin Hodžić za “Avaz”: Pitanje Trgovske gore treba rješavati uz ozbiljan i trajan dijalog s BiH

Iako je dio aktuelne parlamentarne većine, zastupnik u Saboru Hrvatske Armin Hodžić bio je suzdržan prilikom današnjeg usvajanja zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, hrvatskih bolnica i industrije na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, na granici s BiH. U razgovoru za “Avaz” Hodžić je pojasnio da se suzdržao od glasanja zbog toga što ovu odluku ne smatra formalnom ili tehničkom, već “svjesnom političkom odlukom”.

- Pitanje Trgovske gore duboko nadilazi granice unutarnje politike. Riječ je o temi koja se tiče zaštite zdravlja ljudi, okoliša i odnosa dviju susjednih država, i zato smatram da se treba rješavati uz ozbiljan i trajan dijalog s Bosnom i Hercegovinom. Suzdržanošću sam želio jasno poručiti da ovo pitanje nije zatvoreno i da se ne može promatrati isključivo kroz nacionalni ili administrativni okvir. Protivljenje koje dolazi iz Bosne i Hercegovine je legitimno i mora se uzeti ozbiljno, osobito zbog ljudi koji žive uz samu granicu – kazao nam je Hodžić.