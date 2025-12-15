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PREDMET "GENERALŠTAB"

Srbija: TOK podnio optužni prijedlog protiv Selakovića i još tri osobe

Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave

Nikola Selaković. Anadolija

Anadolija

15.12.2025

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) podnijelo je optužni prijedlog protiv ministra kulture Srbije Nikole Selakovića i još tri osobe zbog sumnje na nezakonite radnje u vezi sa ukidanjem statusa kulturnog dobra kompleksu zgrada "Generalštaba", saopćeno je iz Tužilaštva.

Pored Selakovića, optužnim prijedlogom obuhvaćeni su sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić te v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, a sve u vezi s postupkom skidanja zaštite sa objekata koji su ranije imali status kulturnog dobra.

Iz TOK-a su naveli da se postupak nastavlja, te da se provjerava da li u radnjama drugih osoba postoje elementi krivične odgovornosti.

Ministar Selaković je početkom decembra saslušan u Tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog, kada je iznio svoju odbranu. Nakon saslušanja, javno je uputio oštre kritike na rad TOK-a.

Prethodno se Selaković nije odazvao pozivu Tužilaštva, navodeći da ima pametnija posla, a potom je u dva navrata dolazio u TOK bez zakazanog saslušanja.

U iskazu pred Tužilaštvom, Aleksandar Ivanović je naveo da je, prema njegovim tvrdnjama, ministar Selaković od njega više puta tražio da pripremi prijedlog za ukidanje zaštite sa Generalštaba, iako za to, kako je naveo, nije imao zakonska ovlaštenja. Također je tvrdio da su iz Ministarstva kulture tražili da sam napiše obrazloženje, uz obrazloženje da direktor Republičkog zavoda to nije u stanju učiniti.

Predmet "Generalštab" vodi se u skraćenom postupku, što znači da Tužilaštvo podnosi optužni prijedlog, a ne optužnicu te da se ne donosi formalna naredba o provođenju istrage, već se sprovode dokazne radnje. U ovakvom postupku, optužni prijedlog može biti podnesen i bez završnog saslušanja okrivljenih.

# SRBIJA
# NIKOLA SELAKOVIĆ
# TOK
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