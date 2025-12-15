Milanović: Nadam se da EU neće kao Jugoslavija i SSSR propasti zbog jednoumlja

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da se nada kako Evropska unija neće, poput Jugoslavije ili Sovjetskog Saveza, propasti zbog nametanja jednoumlja.

Milanović boravi u dvodnevnoj posjeti Slovačkoj, gdje će se u utorak sastati sa slovačkim predsjednikom Peterom Pelegrinijem i premijerom Robertom Ficom.

Na sastanku s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Ambasadi Hrvatske u Bratislavi, Milanović je u ponedjeljak rekao da Pelegrinija i Fica dugo poznaje, da s njima komunicira te da je njihov istomišljenik, "što ne znači da danas u Evropi svi misle isto", prenijela je Hina.

- Ali postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo – a od toga se vrlo brzo odustaje – onda se ide na silu da svi misle isto, a taj film smo već gledali. Zbog toga su propale Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Evropska unija - rekao je Milanović.

- Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti su stvar tumačenja - dodao je.

Fico je jedan od rijetkih evropskih lidera koji održava kontakte s Moskvom i po dolasku na vlast 2023. godine obustavio je vojnu pomoć Ukrajini.

Očekuje se da će Milanović s Pelegrinijem u utorak razgovarati o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji, proširenju Evropske unije, evropskoj odbrani i sigurnosti, energetskoj saradnji te o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku.