Hrvatski ministar Piletić obećao socijalnu pomoć Hrvatima u Srbiji

Hrvatski ministar mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je na proslavi praznika hrvatske manjine u Subotici kako će Hrvatska od sljedeće godine pomoći sunarodnjacima u Srbiji i u području socijalne skrbi za stare i potrebit kako to čine u BiH i drugim zemljama.

Na svečanosti u ponedjeljak navečer, u subotičkoj Gradskoj kući istaknuo je kako će biti izdvojeno 500.000 eura za program pomoći po uzoru na hrvatski model potpore starima, bolesnima i nemoćnima pod nazivom „Zaželi“.

„Konkretna je to mjera potpora sunarodnjacima u Srbiji, kojoj su prethodili mnogi drugi projekti pomoći izgradnje i financiranja vrtića, matica, katoličke crkve i udruga kulture. Kako to činimo u BiH i drugim zemljama gdje živi naša dijaspora, tako to provodimo i ovdje“, izjavio je Piletić.

Osvrnuo se na otvorena pitanja u odnosima Hrvatske i Srbije, i konkretnog problema zabrane otvaranje hrvatskog vrtića u selu Tavankutu, za koje je rekao da su fluktuirajuća.

„Zbog toga smo došli ovdje razgovarati s kolegom iz srbijanske vlade i vidjeti koji će nam biti daljnji koraci. Mi smo susjedi, i cilj nam je zbog ljudi u dvije države da ti odnosi budu puno bolji nego što su danas“, naveo je Piletić.

Svečanosti je nazočio i srbijanski ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša koji je istaknuo da će Srbija omogućiti da „u potpunosti dođu do izražaja“ mjere potpore Hrvatske svojim sunarodnjacima u toj zemlji.

Za problem hrvatskog vrtića u selu Tavankutu je rekao da je svjestan sukoba na relaciji grada Subotica i vodstva hrvatske manjine, te da će se i dalje tragati za pozitivnim rješenjem.

Čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić navela je kako drži ohrabrujućim što su se pozivu na praznik hrvatske manjine odazvali ministri Hrvatske i Srbije.

„Time se potvrđuje da doista možemo biti most suradnje dvije države“, izjavila je ona i naglasila kako bi novi socijalni program za Hrvate u Srbiji posebno dobio na važnosti ukoliko bi se odvijao u atmosferi pozitivnih odnosa Hrvatske i Srbije.

Svečanom akademijom u Subotici obilježen je praznik hrvatske zajednice – Dan izbora I. saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

Tradicionalno, u tome povodu HNV dodjeljuje priznanja pojedincima i skupinama za doprinos hrvatskoj zajednici u Srbiji, podsjeća Hina.

Petnaesti prosinac hrvatska manjina slavi kao jedan od svoja četiri nacionalna blagdana u Srbiji, kada je 2002. održana izbornička skupština prvog saziva Hrvatskog nacionalnoga vijeća.

HNV je predstavničko tijelo hrvatske manjine u Srbiji koje ima ingerencije u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe hrvatskog jezika.