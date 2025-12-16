Istraga protiv dvojice osumnjičenih krijumčara najmanje 55 kilograma kokaina

Hrvatski Uskok je temeljem policijske prijave pokrenuo istragu protiv državljanina Srbije (43) i državljanina BiH (48) zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja krijumčarili veće količine kokaina iz Španjolske prema Hrvatskoj. Istraga u kojoj je dvojac osumnjičen za krijumčarenje najmanje 55 kilograma kokaina vrijednog barem dva milijuna u pošiljci nektarina eura rezultat je suradnje s francuskim i njemačkim tijelima. Policija je izvijestila da je 48-godišnjaka nakon uhićenja i kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzormniku, dok je 43-godišnjak nedostupan i za njim tragaju.

Istražitelji sumnjaju da je prvi okrivljenik od svibnja 2024. do početka 2025. u Hrvatskoj, Španjolskoj i drugim državama EU organizirao lanac za preuzimanje, prijevoz i isporuku kokaina, povezujući u zajedničko djelovanje drugookrivljenika, još jednu osobu te više zasad nepoznatih suradnika. Prvi okrivljenik navodno je s nepoznatim osobama dogovarao preuzimanje droge na području Europe, određivao mjesta preuzimanja i rute transporta te osiguravao prijevozna sredstva i vozače, javlja Hina. Drugi je pritom koristeći tvrtke sa sjedištem u Njemačkoj i Sloveniji koja se bave prijevozom, osiguravao teretna vozila i vozače te je s prvim okrivljenikom dogovarao prijevoz kokaina pod krinkom legalnog prijevoza robe. U najmanje jednom slučaju, navodi se u priopćenju, organiziran je prijevoz oko 55 kilograma kokaina namijenjenog iskrcaju u Hrvatskoj, pri čemu je droga bila skrivena u pošiljci nektarina kao navodno legalnog tereta. Vozač teretnog vozila, angažiran po dogovoru okrivljenika, 15. lipnja 2024. preuzeo je kokain u blizini granice Španjolske s Portugalom, nakon zamjene teretnih vozila i prikolice u vlasništvu tvrtke drugookrivljenika.