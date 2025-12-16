Zgrada ambasade BiH u Podgorici išarana sramotnim grafitima o Srebrenici, MVP Crne Gore najoštrije osudilo

Na ogradi Ambasade BiH u Podgorici jutros su iscrtani grafiti u kojima se veliča Mladić. Išarane su poruke "Generale hvala ti za Srebrenicu" i "Kafa slatko Mladić Ratko".

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore najoštrije je osudilo vandalski čin ispisivanja grafita, kojima se veliča genocid i slavi ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine, na objektu Ambasade Bosne i Hercegovine u Podgorici.

- Ovaj gnusni i neprihvatljivi čin predstavlja direktan napad ne samo na diplomatsko predstavništvo prijateljske države, već i na temeljne civilizacijske vrijednosti, kulturu sjećanja i dostojanstvo žrtava najtežih zločina počinjenih na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata - saopćeno je.

Dodali su da Crna Gora "nedvosmisleno osuđuje svaki pokušaj negiranja ili relativizacije genocida u Srebrenici, kao i veličanja ratnih zločina i njihovih počinilaca".

- Takvi postupci su u suprotnosti sa politikom dobrosusjedskih odnosa i opredjeljenjem Crne Gore da doprinosi regionalnom pomirenju, stabilnosti i trajnom miru. Građani Crne Gore baštine evropske vrijednosti, a ovakav čin vidimo kao nešto što je u suštoj suprotnosti sa temeljnim načelima na kojima počiva naša država - naveli su u saopštenju.

Uz to, dodali su i da je Skupština Crne Gore usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici i da je Crna Gora na Generalnoj skupštini UN-a podržala usvajanje Rezolucije o Srebrenici.

- Ministarstvo vanjskih poslova očekuje da nadležni organi hitno identifikuju i procesuiraju počinioce ovog vandalskog čina, te da se preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite diplomatsko-konzularnih predstavništava u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore - navodi se na kraju njihove reakcije.