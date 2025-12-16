Vučević: Za Srbiju je neprihvatljivo nasilno i jednostrano mijenjanje Dejtonskog sporazuma

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je u utorak kako je za Srbiju Daytonski sporazum obvezujući dokument i zbog toga je prihvatljivo sve što je dogovoreno u okviru tog sporazuma.
"Nije nam prihvatljivo nasilno i jednostrano mijenjanje onoga što je dogovoreno – nepoštovanje ravnopravnosti naroda i entiteta. To ističemo. Republika Srpska uvijek može računati na poštovanje, uvažavanje i podršku Srbije", istaknuo je Vučević, koji je ujedno i savjetnik za regionalna pitanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Srbija nastavlja europski put i zalaže se za regionalnu stabilnost i ravnopravnu integraciju Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kazao je Vučević te ponovio prijedlog srbijanskog predsjednika da cijeli Zapadni Balkan istodobno bude primljen u Europsku uniju.
"Za cijeli prostor koji definiramo kao Zapadni Balkan najbolje bi bilo da bude jedinstveno integriran u EU. Na Srbiji je da uradi sve što je do nje, ali i da sačuva teritorijalni integritet, suverenitet i cjelovitost države. Nema crvene linije, konflikta ili nekog geopolitičkog raskrižja. Volio bih da se balkanskim narodima dozvoli ono što im povijesno nije dozvoljeno, da se mogu međusobno dogovarati i praviti najbolje sporazume", istaknuo je Vučević gostujući u programu Radiotelevizije Srbije.
Prema njegovim riječima, koncept Otvorenog Balkana najbolji je primjer regionalne suradnje zemalja koje nisu najbolji prijatelji, Srbija poštuje sebe ali i uvažava druge zemlje u regiji.
"Naš put je jasan. Sjedimo na više stolica i ni s kim ne želimo svađati. Poštujemo sebe, uvažavamo druge. Skupu cijenu smo platili u 20. stoljeću. Pravili smo velike države i donosili slobodu mnogim narodima, a zahvalnosti i solidarnosti nije bilo“, kazao je Vučević te dodao da generacije Srba trebaju pokazati da su politički zrelije.
Također istaknuo je kako je Srbiji od zemlja regije najbliža Crna Gora jer s njom dijeli povijest i trećinu stanovništva te zemlje čine Srbi a polovina stanovnika priča srpskim jezikom.
Vučević je pozivao Srbe na Kosovu da iskoriste svoje biračko pravo na izvanrednim parlamentarnim izborima 28. prosinca i glasaju za Srpsku listu koja kako je kazao "najbolje artikulira političke interese srpskog naroda".
Srpska lista, najjača srpska politička opcija koju podupire službeni Beograd, sestrinska partija vladajuće Srpske napredne stranke sudjelovat će na parlamentarnim izborima na Kosovu nakon što je Izborni panel za žalbe i predstavke poništio odluku središnjeg izbornog povjerenstva Kosova koje joj je prethodno zabranilo sudjelovanje na izborima.