Vučević: Za Srbiju je neprihvatljivo nasilno i jednostrano mijenjanje Dejtonskog sporazuma

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je u utorak kako je za Srbiju Daytonski sporazum obvezujući dokument i zbog toga je prihvatljivo sve što je dogovoreno u okviru tog sporazuma. "Nije nam prihvatljivo nasilno i jednostrano mijenjanje onoga što je dogovoreno – nepoštovanje ravnopravnosti naroda i entiteta. To ističemo. Republika Srpska uvijek može računati na poštovanje, uvažavanje i podršku Srbije", istaknuo je Vučević, koji je ujedno i savjetnik za regionalna pitanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Srbija nastavlja europski put i zalaže se za regionalnu stabilnost i ravnopravnu integraciju Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kazao je Vučević te ponovio prijedlog srbijanskog predsjednika da cijeli Zapadni Balkan istodobno bude primljen u Europsku uniju. "Za cijeli prostor koji definiramo kao Zapadni Balkan najbolje bi bilo da bude jedinstveno integriran u EU. Na Srbiji je da uradi sve što je do nje, ali i da sačuva teritorijalni integritet, suverenitet i cjelovitost države. Nema crvene linije, konflikta ili nekog geopolitičkog raskrižja. Volio bih da se balkanskim narodima dozvoli ono što im povijesno nije dozvoljeno, da se mogu međusobno dogovarati i praviti najbolje sporazume", istaknuo je Vučević gostujući u programu Radiotelevizije Srbije. Prema njegovim riječima, koncept Otvorenog Balkana najbolji je primjer regionalne suradnje zemalja koje nisu najbolji prijatelji, Srbija poštuje sebe ali i uvažava druge zemlje u regiji. "Naš put je jasan. Sjedimo na više stolica i ni s kim ne želimo svađati. Poštujemo sebe, uvažavamo druge. Skupu cijenu smo platili u 20. stoljeću. Pravili smo velike države i donosili slobodu mnogim narodima, a zahvalnosti i solidarnosti nije bilo“, kazao je Vučević te dodao da generacije Srba trebaju pokazati da su politički zrelije.