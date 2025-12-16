Trampov zet Jared Kushner povlači se iz projekta u Beogradu u jeku političke afere

Tvrtka Trumpova zeta Jareda Kushnera odlučila je povući se iz projekta gradnje luksuznog hotelsko-stambenog kompleksa, planiranog na mjestu bombardiranog Glavnog stožera u središtu Beograda, u jeku afere koja srbijanske dužnosnike i institucije dovodi u vezu s pogodovanjem Kushneru, pišu u utorak beogradski mediji. Investicijska tvrtka Affinity Partners, koju su zajedno osnovali Kushner i milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Momamed Alabbar, planirala je graditi luksuzni hotelsko-stambeni kompleks "Trump" na mjestu Glavnog stožera (GS) bivše Jugoslavenske narodne armije, uništenog u NATO bombardiranju 1999. godine, objavljeno je početkom ove godine, premda su se još od 2024. u srbijanskoj javnosti lomila koplja o pravnom utemeljenju da se prostor teško oštećenog GS, koji ima status kulturnog dobra, ustupi inozemnoj kompaniji na 99 godina.

Inzistirajući na tvrdnji da je taj projekt u interesu države i njezine prijestolnice, što je napose forsirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uz potporu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), vladajući su u Skupštini Srbije usvojili posebni zakon kojim se omogućuje gradnja u kvartu čiji dijelovi zbog arhitektonske vrijednosti imaju status zaštićenog kulturnog dobra, podsjeća Hina. Usvajanje tog zakona pratila je afera s krivotvorenjem odluke u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika da iz registra nepokretnih kulturnih dobara izbriše zgrade nekadašnjeg Glavnog stožera i Ministarstva obrane, a protiv v.d. direktora Zavoda Gorana Vasića Tužilteljstvo za organizirani kriminal vodi postupak za zlouporabu službenog položaja i falsificiranje službene isprave kojom je Vlada Srbije donijela odluku omogućujući uvjete za gradnju. Tužiteljstvo je u međuvremenu podiglo i optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, dovodeći ga u vezu s utjecajem na falsificiranje u Zavodu, a u jeku tih afera i sve glasnijih prosvjeda javnosti, Kushnerova tvrtka Affinity Partners rekla je za portal beogradskog N1 da se “u ovom trenutku povlači” iz planiranog projekta. “Naša vizija projekta u Beogradu bila je da ponudimo elegantan i inspirativan dizajn koji odaje priznanje napretku Srbije. Ponosni smo na arhitekturu koju je naš tim osmislio. Budući da bi značajni projekti trebali ujedinjavati, a ne dijeliti, te iz poštovanja prema građanima Srbije i Gradu Beogradu, u ovom trenutku povlačimo našu prijavu i odustajemo od daljeg sudjelovanje (u projektu)”, rekao je za N1 glasnogovornik Kushnerova Affinity Partnersa. Odluka dolazi nakon optužnog prijedloga protiv ključnih državnih dužnosnika koji su bili uključeni u ovaj projekt, ali i masovnog nezadovoljstva javnosti u Srbiji, praćenog masovnim prosvjedima.