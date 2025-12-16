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Glasnogovornik HDZ-a: Dobili smo prijetnju o postavljenoj bombi, zgrada je evakuirana

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija, javlja Hina

Zoltan Kabok. Fena

FENA

16.12.2025

Glasnogovornik HDZ-a Hrvatske Zoltan Kabok potvrdio je kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi Gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

"U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici", kazao je Kabok.

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija, javlja Hina.

Radi se o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, obzirom da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja. 

# HDZ
# HRVATSKA
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