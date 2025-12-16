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Slovenski ministar Aleksander Jevšek povukao kandidaturu za ambasadora u Sarajevu

Prema neslužbenim informacijama, vlada je pripremila spisak od ukupno deset kandidata

Aleksander Jevšek. RTV SLO

A. O.

16.12.2025

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar izjavila je kako želi da mjesta ambasadora popunjavaju diplomati s najvišim stručnim kvalifikacijama i osobnom podobnošću te da imenovanje mora biti prvenstveno utemeljeno na stručnim kriterijima i integritetu kandidata, a ne na političkim vezama i osobnim željama.

Ministar za koheziju u Vladi Slovenije Aleksander Jevšek povukao je svoju kandidaturu za slovenskog ambasadora u Sarajevu. Broj kandidata za ambasadore koje je prošle sedmice odobrila slovenska vlada time se smanjuje.

Prošle sedmice svoju saglasnost za kandidaturu povukla je i Ivana Nedižavec Korada, koja se kandidirala za mjesto voditeljice stalnog predstavništva pri OECD-u u Parizu, javlja Radio Slovenija, a sada ministar kohezije Aleksander Jevšek, koji se kandidirao za mjesto ambasadora u Sarajevu.

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izrazila je ozbiljne rezerve prema imenovanju četiri kandidata za ambasadorska mjesta, što je zaoštrilo odnose s premijerom Robertom Golobom.

Preostala dva kontroverzna kandidata za predsjednika su, prema neslužbenim informacijama, sadašnji ambasador u Sjedinjenim Državama Iztok Mirošič i Ksenija Škrilec. Prema neslužbenim informacijama, vlada je pripremila spisak od ukupno deset kandidata.

Zakon o vanjskim poslovima propisuje da prijedlog za imenovanje ambasadora priprema ministar vanjskih poslova. Vlada utvrđuje prijedlog za imenovanje ambasadora nakon savjetovanja s predsjednikom Republike. Ambasadora potom imenuje, a i opoziva, predsjednik Republike. Ako se nalog za imenovanje ne donese, predsjednica Republike obavještava Vladu.

Predsjednica Republike naglasila je da želi da mjesta ambasadora popunjavaju diplomati s najvišim stručnim kvalifikacijama i osobnom podobnošću te da imenovanje mora biti prvenstveno utemeljeno na stručnim kriterijima i integritetu kandidata, a ne na političkim vezama i osobnim željama.

Kao odgovor, premijera je objavila da je takvo uplitanje javnosti u tajni postupak neprihvatljivo, te da svi kandidati ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

# SLOVENIJA
# NATAŠA PIRC MUSAR
# ALEKSANDER JEVŠEK
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