Slovenski ministar Aleksander Jevšek povukao kandidaturu za ambasadora u Sarajevu

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar izjavila je kako želi da mjesta ambasadora popunjavaju diplomati s najvišim stručnim kvalifikacijama i osobnom podobnošću te da imenovanje mora biti prvenstveno utemeljeno na stručnim kriterijima i integritetu kandidata, a ne na političkim vezama i osobnim željama.

Ministar za koheziju u Vladi Slovenije Aleksander Jevšek povukao je svoju kandidaturu za slovenskog ambasadora u Sarajevu. Broj kandidata za ambasadore koje je prošle sedmice odobrila slovenska vlada time se smanjuje.

Prošle sedmice svoju saglasnost za kandidaturu povukla je i Ivana Nedižavec Korada, koja se kandidirala za mjesto voditeljice stalnog predstavništva pri OECD-u u Parizu, javlja Radio Slovenija, a sada ministar kohezije Aleksander Jevšek, koji se kandidirao za mjesto ambasadora u Sarajevu.

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izrazila je ozbiljne rezerve prema imenovanju četiri kandidata za ambasadorska mjesta, što je zaoštrilo odnose s premijerom Robertom Golobom.

Preostala dva kontroverzna kandidata za predsjednika su, prema neslužbenim informacijama, sadašnji ambasador u Sjedinjenim Državama Iztok Mirošič i Ksenija Škrilec. Prema neslužbenim informacijama, vlada je pripremila spisak od ukupno deset kandidata.

Zakon o vanjskim poslovima propisuje da prijedlog za imenovanje ambasadora priprema ministar vanjskih poslova. Vlada utvrđuje prijedlog za imenovanje ambasadora nakon savjetovanja s predsjednikom Republike. Ambasadora potom imenuje, a i opoziva, predsjednik Republike. Ako se nalog za imenovanje ne donese, predsjednica Republike obavještava Vladu.

Predsjednica Republike naglasila je da želi da mjesta ambasadora popunjavaju diplomati s najvišim stručnim kvalifikacijama i osobnom podobnošću te da imenovanje mora biti prvenstveno utemeljeno na stručnim kriterijima i integritetu kandidata, a ne na političkim vezama i osobnim željama.

Kao odgovor, premijera je objavila da je takvo uplitanje javnosti u tajni postupak neprihvatljivo, te da svi kandidati ispunjavaju uvjete propisane zakonom.