Akcija za ljudska prava osudila ispisivanje sramnih grafita u Podgorici

Akcija za ljudska prava (HRA) osudila je ispisivanje "sramnih grafita" na zidu ambasade Bosne i Hercegovine u Podgorici. Kazali su da očekuju hitno otkrivanje i procesuiranje počinilaca, prenose Vijesti.me.

Kako su kazali, protekle je noći je na zidovima ambasade ispisano: “Generale, hvala ti za Srebrenicu”.

- Radi se o govoru mržnje u vidu javnog odobravanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina za koji je zaprijećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina - ističe HRA u objavi na Facebooku.

Podsjećaju da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992-1995.

- Utvrđeno je da je kriv za genocid počinjen nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija (UN), u ljeto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN taocima tokom NATO bombardovanja 1995. godine - ističe HRA.