Ambasador Branimir Jukić za “Avaz”: Zahvaljujem se crnogorskim institucijama, uz osudu, svi su iskazali punu solidarnost s Ambasadom i državom BIH

Na zidovima Ambasade BiH u Podgorici za sada nepoznate osobe ispisale su tokom noći skandalozne poruke: “Generale hvala ti za Srebrenicu” i “Kafa, slatko Mladić Ratko”. Užasavajući grafiti koji slave na doživotni zatvor osuđenog ratnog zločinca pokrenuli su val reakcija.

- Naravno, odmah smo obavijestili policiju koja je odmah izašla na teren. Zaista se želim zahvaliti crnogorskim institucijama na solidarnosti. Svi su se odmah oglasili najoštrijim riječima osude. Sugeriram samo saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Kontaktirali su nas i ministar Ervin Ibrahimović i Direkcija za bilateralne odnose. Svi izražavaju punu solidarnost sa Ambasadom BiH, ali i državom Bosnom i Hercegovinom – kazao je za “Avaz” ambasador BIH u Crnoj Gori Branimir Jukić.

On se posebno zahvalio i običnim građanima Podgorice, ustanovama i institucijama, koji osuđuju ovakav čin, kao i sam sadržaj grafita.

- Ono što ja mogu reći kao ambasador BIH je to da nas ovo može inspirirati samo za još bolje, još jače dobrosusjedske odnose s Crnom Gorom. Naše je da promoviramo pozitivne stvari i dobre odnose dvije države. Ovakve provokacije pojedinaca mogu samo izazvati kontraefekt. Umjesto ubacivanja klipova u točkove u odnosima BIH i Crne Gore, ovo ih samo može ojačati – istakao je Jukić.