Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova: Osuda ispisivanja grafita podrške Ratku Mladiću na veleposlanstvu BiH

Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je u utorak osudilo vandalski čin ispisivanja grafita na veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Podgorici, kojim se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

Na ogradi veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici ispisana je poruka: "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i nacrtan srpski grb s ocilima.

Crnogorski MVP navodi da su takvi postupci u suprotnosti s politikom dobrosusjedskih odnosa i opredjeljenjem Crne Gore da doprinosi regionalnom pomirenju, stabilnosti i trajnom miru, prenosi Hina.