Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova: Osuda ispisivanja grafita podrške Ratku Mladiću na veleposlanstvu BiH

Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je u utorak osudilo vandalski čin ispisivanja grafita na veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Podgorici, kojim se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.
PODRŽALI BALKANSKOG KASAPINA
Na ogradi veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici ispisana je poruka: "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i nacrtan srpski grb s ocilima
Sramotna poruka na zidu ambasade BiH. HRA
Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je u utorak osudilo vandalski čin ispisivanja grafita na veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Podgorici, kojim se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.
Na ogradi veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici ispisana je poruka: "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i nacrtan srpski grb s ocilima.
Crnogorski MVP navodi da su takvi postupci u suprotnosti s politikom dobrosusjedskih odnosa i opredjeljenjem Crne Gore da doprinosi regionalnom pomirenju, stabilnosti i trajnom miru, prenosi Hina.
"Ovaj gnjusni i neprihvatljivi čin predstavlja izravan napad ne samo na diplomatsko predstavništvo prijateljske države, već i na temeljne civilizacijske vrijednosti, kulturu sjećanja i dostojanstvo žrtava najtežih zločina počinjenih na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata", naveli su iz crnogorskog MVP-a.
Poručuju da Crna Gora nedvosmisleno osuđuje svaki pokušaj negiranja ili relativizacije genocida u Srebrenici, kao i veličanja ratnih zločina i njihovih počinitelja.
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