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KOMESARKA ZA PROŠIRENJE

Kos: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, traži se potpuno usklađivanje s viznom politikom

Istakla je, međutim, da pred Crnom Gorom i dalje stoji mnogo posla, naročito u oblasti vladavine prava

Marta Kos. Vijeće EU

M. Až.

16.12.2025

Crna Gora nikada nije bila bliža članstvu u Evropskoj uniji, poručila je jutros evropska komesarka za proširenje Marta Kos, nakon Međuvladine konferencije između Crne Gore i EU.

Na konferenciji je Crna Gora zatvorila još pet pregovaračkih poglavlja, čime je, kako je naglasila Kos, potvrdila status predvodnika u procesu evropskih integracija i kandidata s najboljim rezultatima, uz ukupno 12 zatvorenih poglavlja.

Istakla je, međutim, da pred Crnom Gorom i dalje stoji mnogo posla, naročito u oblasti vladavine prava, što, kako je navela, "počinje davanjem prioriteta imenovanjima koja obezbjeđuju nezavisno pravosuđe, u kojem sudije mogu donositi odluke slobodno i bez političkog pritiska".

- To također znači nastavak snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako niko ne bi bio iznad zakona i kako kriminalne mreže ne bi mogle kupovati uticaj ili zarobljavati javne institucije. Potrebne su profesionalne institucije koje rade pravedno za svakog građanina, na osnovu pravila i zasluga, a ne ličnih veza ili partijske lojalnosti. Također nam je potreban napredak u oblasti medijskog okruženja u Crnoj Gori, gdje se još očekuju ključna imenovanja - poručila je Kos.

Kičma demokratije

Naglasila je da su slobodni i nezavisni mediji kičma svake demokratije.

- Konačno, očekujemo potpuno usklađivanje s viznom politikom Evropske unije. Ovaj posao nije lak, ali je to jedini način da se izgradi povjerenje s državama članicama i da se bude spreman za ulazak u EU - rekla je Kos.

Poručila je da će naredna godina biti odlučujuća te da će Crnoj Gori, više nego ikada, biti potrebni fokusirano i posvećeno rukovodstvo, kao i nacionalno jedinstvo kako bi se došlo do cilja.

- Naredna godina može biti još bolja. Podržavat ćemo vas na svakom koraku - kazala je Kos.

Dodala je da Evropska unija nije humanitarna organizacija i da proces proširenja nije božićni poklon, "kako se danas čulo od jednog predstavnika države članice".

- Iz današnje rasprave na Međuvladinoj konferenciji znamo da sve države članice cijene ove rezultate. Danas imamo mnogo razloga za slavlje. Crna Gora nikada nije bila bliže Evropskoj uniji, ali moramo biti iskreni – najteži dio je još pred nama. Sami ste rekli da želite završiti pregovore do kraja 2026. godine i Evropska komisija vas u tome podržava, ali da biste to postigli, morat ćete trčati brzo - rekla je Kos.

Crna Gora je danas zatvorila poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 6 – Privredno pravo, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj te 13 – Ribarstvo.

Zatvaranju poglavlja 11 i 13 u petak se protivila Francuska na sjednici Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II), ali je nakon intenzivnih diplomatskih aktivnosti predstavnika Crne Gore ta država dala zeleno svjetlo, pa je svih pet poglavlja jučer odobrio COREPER II. Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", francuski predstavnici su na sjednicama COREPER-a i Radne grupe Savjeta EU (COELA) tvrdili da dva poglavlja nisu spremna za zatvaranje i da nisu dovoljno usklađena s pravnom stečevinom EU, bez navođenja konkretnih razloga. Uključujući i ova poglavlja, Crna Gora je do sada zatvorila ukupno 12 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, dok Vlada planira da preostalih 21 zatvori naredne godine.

Veliki uspjeh

Premijer Milojko Spajić izjavio je da je Crna Gora zatvorila više od trećine pregovaračkih poglavlja, što predstavlja veliki uspjeh.

Kazao je da je Crna Gora zahvalna Francuskoj, koja je prethodnih dana postavila zahtjevniji zadatak, ali je istovremeno pokazala kako evropski partneri mogu zajednički raditi.

- Dali ste nam težak zadatak prethodnih dana, ali i priliku da Crna Gora još jednom pokaže koliko je ozbiljna u ovom procesu. Prijatelji su često tu i da nam postave izazove koji potvrđuju našu istinsku vrijednost - rekao je Spajić.

Naglasio je da u vremenu kada brojni centri moći pokušavaju provoditi svoje agende, Evropljani nemaju veći ideal od ujedinjene Evrope – Evrope svih njenih građana.

- Zato politika proširenja mora ostati jedan od najčvršćih i najvažnijih stubova Evropske unije. Današnje zatvaranje pet poglavlja s Crnom Gorom dodatno jača povjerenje u ovaj proces. Evropska unija s Crnom Gorom dobija članicu koja je za relativno kratko vrijeme, od najsiromašnije republike bivše Jugoslavije, danas rame uz rame s nekim državama članicama. Državu koja je već osam godina članica NATO-a i daje doprinos stabilnosti i sigurnosti - poručio je Spajić.

Usklađena politika

Podsjetio je da Crna Gora više od decenije ima stopostotno usklađenu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku s Evropskom unijom.

- Ima potencijal i logistiku da doprinese energetskoj, odbrambenoj i ukupnoj stabilnosti Evrope. Ekonomski je stabilna i bilježi rast svake godine. Vladavina prava i demokratija nisu samo ciljevi kojima težimo, već temelji na kojima počiva naš razvoj. Crna Gora neće biti teret poreskim obveznicima Evropske unije. Naše buduće članstvo koštat će svakog građanina EU svega dva eurocenta - rekao je Spajić.

Poručio je da Crna Gora s velikom energijom ulazi u 2026. godinu, spremna da do kraja te godine zatvori sva pregovaračka poglavlja.

Danska ministrica za evropske poslove Mari Bjere, u ime predsjedavajuće Evropske unije, ocijenila je da je ovo veliki korak naprijed i za Crnu Goru i za EU.

- Kontinuirana provedba reformi odredit će koliko brzo Crna Gora može napredovati ka članstvu. Kao predsjedavajuća, Danska je bila posvećena tome da proces proširenja zadrži kredibilitet, zamah i jasnoću. Nastavit ćemo podržavati Crnu Goru i sve zemlje kandidate u ispunjavanju kopenhaških kriterija i napredovanju ka članstvu - rekla je Bjere.

Dodala je da se raduje nastavku bliske saradnje i novoj Međuvladinoj konferenciji.

- Nadamo se već naredne godine, kako bismo zatvorili još više poglavlja - poručila je.

Odgovarajući na pitanja novinara o dešavanjima tokom vikenda, Spajić je rekao da se desilo isto što i prethodne dvije godine – intenzivan i naporan rad.

- Očigledno je da u svakom poglavlju postoji mnogo tehničkih pitanja na kojima moramo veoma intenzivno raditi, ne samo s Evropskom komisijom već i sa svakom pojedinačnom državom članicom. Svih 27 država članica mora biti saglasno i zadovoljno radom Crne Gore. Zahvaljujući timskom radu i neprospavanim noćima, uspjeli smo i ta podrška je na kraju stigla za svih pet poglavlja. Na tome sam izuzetno zahvalan - rekao je Spajić.

Na pitanje koliko poglavlja Crna Gora može zatvoriti u prvoj polovini naredne godine, Kos je odgovorila da to u potpunosti zavisi od same Crne Gore.

- Mi smo ovdje u Briselu spremni. Što brže budete napredovali, to će zadovoljstvo na kraju godine biti veće. Nadam se da će sve biti završeno prije božićnih praznika - rekla je Kos.

Govoreći o tempu proširenja, Bjere je kazala da je ove godine održano više međuvladinih konferencija.

- Rečeno mi je da je 2025. godina zapravo godina s najvećim napretkom u oblasti proširenja u posljednjih 15 godina. To pokazuje da zemlje kandidati isporučuju rezultate, ali i da je proširenje ponovo dobilo zamah među državama članicama, jer je to danas geopolitička nužnost - zaključila je Bjere.

# CRNA GORA
# EU
# MARTA KOS
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