Kos: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, traži se potpuno usklađivanje s viznom politikom

Crna Gora nikada nije bila bliža članstvu u Evropskoj uniji, poručila je jutros evropska komesarka za proširenje Marta Kos, nakon Međuvladine konferencije između Crne Gore i EU.

Na konferenciji je Crna Gora zatvorila još pet pregovaračkih poglavlja, čime je, kako je naglasila Kos, potvrdila status predvodnika u procesu evropskih integracija i kandidata s najboljim rezultatima, uz ukupno 12 zatvorenih poglavlja.

Istakla je, međutim, da pred Crnom Gorom i dalje stoji mnogo posla, naročito u oblasti vladavine prava, što, kako je navela, "počinje davanjem prioriteta imenovanjima koja obezbjeđuju nezavisno pravosuđe, u kojem sudije mogu donositi odluke slobodno i bez političkog pritiska".

- To također znači nastavak snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako niko ne bi bio iznad zakona i kako kriminalne mreže ne bi mogle kupovati uticaj ili zarobljavati javne institucije. Potrebne su profesionalne institucije koje rade pravedno za svakog građanina, na osnovu pravila i zasluga, a ne ličnih veza ili partijske lojalnosti. Također nam je potreban napredak u oblasti medijskog okruženja u Crnoj Gori, gdje se još očekuju ključna imenovanja - poručila je Kos.

Kičma demokratije

Naglasila je da su slobodni i nezavisni mediji kičma svake demokratije.

- Konačno, očekujemo potpuno usklađivanje s viznom politikom Evropske unije. Ovaj posao nije lak, ali je to jedini način da se izgradi povjerenje s državama članicama i da se bude spreman za ulazak u EU - rekla je Kos.

Poručila je da će naredna godina biti odlučujuća te da će Crnoj Gori, više nego ikada, biti potrebni fokusirano i posvećeno rukovodstvo, kao i nacionalno jedinstvo kako bi se došlo do cilja.

- Naredna godina može biti još bolja. Podržavat ćemo vas na svakom koraku - kazala je Kos.

Dodala je da Evropska unija nije humanitarna organizacija i da proces proširenja nije božićni poklon, "kako se danas čulo od jednog predstavnika države članice".

- Iz današnje rasprave na Međuvladinoj konferenciji znamo da sve države članice cijene ove rezultate. Danas imamo mnogo razloga za slavlje. Crna Gora nikada nije bila bliže Evropskoj uniji, ali moramo biti iskreni – najteži dio je još pred nama. Sami ste rekli da želite završiti pregovore do kraja 2026. godine i Evropska komisija vas u tome podržava, ali da biste to postigli, morat ćete trčati brzo - rekla je Kos.

Crna Gora je danas zatvorila poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 6 – Privredno pravo, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj te 13 – Ribarstvo.

Zatvaranju poglavlja 11 i 13 u petak se protivila Francuska na sjednici Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II), ali je nakon intenzivnih diplomatskih aktivnosti predstavnika Crne Gore ta država dala zeleno svjetlo, pa je svih pet poglavlja jučer odobrio COREPER II. Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", francuski predstavnici su na sjednicama COREPER-a i Radne grupe Savjeta EU (COELA) tvrdili da dva poglavlja nisu spremna za zatvaranje i da nisu dovoljno usklađena s pravnom stečevinom EU, bez navođenja konkretnih razloga. Uključujući i ova poglavlja, Crna Gora je do sada zatvorila ukupno 12 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, dok Vlada planira da preostalih 21 zatvori naredne godine.

Veliki uspjeh

Premijer Milojko Spajić izjavio je da je Crna Gora zatvorila više od trećine pregovaračkih poglavlja, što predstavlja veliki uspjeh.

Kazao je da je Crna Gora zahvalna Francuskoj, koja je prethodnih dana postavila zahtjevniji zadatak, ali je istovremeno pokazala kako evropski partneri mogu zajednički raditi.