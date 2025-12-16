Oglasila se majka Ane Volš nakon presude Brajanu Volšu: Samo jedno imala da kaže za zeta

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, Beograđanke za čije je ubistvo njen muž Brajan Volš proglašen krivim kaže da očekuje da će zet biti osuđen na doživotnu robiju.

Podsjetimo, sud u Masačusetsu jučer je proglasio Brajana Volša krivim za ubistvo Ane Volš, koja je nestala 1. januara 2023. godine, a čije tijelo do danas nije pronađeno. Na pripremnom ročištu, Volš je priznao da je uklonio tijelo i lagao policiji, ali je negirao da ju je ubio. Njegov advokat je pokušao tvrditi da je Ana Volš umrla "neobjašnjivom smrću".

- Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga kćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - kazala je Milanka Ljubičić, prenosi Kurir.