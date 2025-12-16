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NAKON PRESUDE

Oglasila se majka Ane Volš nakon presude Brajanu Volšu: Samo jedno imala da kaže za zeta

A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom, kazala je

Ana Volš s majkom Miljankom. Instagram

M. Až.

16.12.2025

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, Beograđanke za čije je ubistvo njen muž Brajan Volš proglašen krivim kaže da očekuje da će zet biti osuđen na doživotnu robiju.

Podsjetimo, sud u Masačusetsu jučer je proglasio Brajana Volša krivim za ubistvo Ane Volš, koja je nestala 1. januara 2023. godine, a čije tijelo do danas nije pronađeno. Na pripremnom ročištu, Volš je priznao da je uklonio tijelo i lagao policiji, ali je negirao da ju je ubio. Njegov advokat je pokušao tvrditi da je Ana Volš umrla "neobjašnjivom smrću".

- Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga kćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - kazala je Milanka Ljubičić, prenosi Kurir.

Porota u Dedamu, Masačusets, proglasila je Brajana Volša krivim za ubistvo prvog stepena u ponedjeljak ujutro. Veće je većalo oko šest sati prije nego što je donijelo presudu. Očekuje se da će Volš biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – što je standardna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Brajan Volš je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volš, Beograđanku, 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon proslave Nove godine, dok je njihovo troje male djece još bilo u kući. Tužioci tvrde da je raskomadao njenog tijelo i bacio ostatke u kontejnere u blizini kuće u Kohasetu, Masačusets.

Pored toga, Volš se suočava sa dodatnom kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije, kao i do tri godine zbog nezakonitog prenosa tijela. Njegova odbrana tvrdila je da je Ana Volš pronađena „neobjašnjivo mrtva“ u njihovom krevetu.

Podsjećamo, Ana Volš nije prijavljena nestalom sve do 4. januara 2023., kada je Brajan Volš obavijestio njenog poslodavca u Vašingtonu. Tokom osam dana suđenja, tužilaštvo je pozvalo oko 50 svjedoka, uključujući bliske prijatelje i druge koji su opisali svoje interakcije s njom u posljednjim danima života. Odbrana nije iznosila dokaze, a Volš nije svjedočio.

# UBISTVO
# SAD
# BEOGRAD
# BRIAN WALSHE
# ANA WALSHE
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