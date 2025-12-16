Vučić: Pri kraju pregovori Rusa i velike kompanije o NIS-u

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se pregovori o NIS-u bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije i da očekuje da bi do ponedjeljka ili najkasnije do utorka mogli da budu obavljeni trilateralni razgovori u Beogradu.

- Ja očekujem, oni naravno moraju i da razgovaraju sa Srbima, sa srpskom stranom, sa nama, i očekujem da bismo do ponedjeljka, najkasnije, utorka, mogli da obavimo te trilateralne razgovore i da budu, naravno, u Beogradu, u Srbiji i da pokušamo da tu priču zatvorimo. Samo moram vam reći, moj optimizam je neveliki, ali ipak postoji, zato što sve dok OFAC ne odobri određenu transakciju, mi ne znamo na čemu smo - rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da će na kraju to uvijek da zavisi, nažalost, od onoga što će Amerikanci da urade.

Vučić je naveo da to nema veze baš ni sa interesima, pravom i pravima građana Srbije.

- Obično ne sa pravdom, ali šta da radite. U svom slučaju mislim da su to dobre vesti, važne vijesti, a ukoliko bismo taj problem ranije riješili, onda bismo, rekao bih, sa više osmijeha i sa mnogo više nade ušli u sljedeću godinu - istakao je predsjednik Vučić.