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MEĐUNARODNA OPERACIJA

Pokrenuta velika akcija u Hrvatskoj i BiH s ciljem razbijanja mreže za krađu automobila

Iz USKOK-a su saopćili da su u toku hapšenja

Hrvatska policija. Borna Jaksic / PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

16.12.2025

Hrvatski USKOK pokrenuo je veliku akciju hapšenja i hitnih dokaznih radnji zbog sumnje na organiziranu krađu automobila, a istraga se istovremeno provodi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Po nalogu USKOK-a, postupanje na terenu vodi Policijska uprava Zagreba, a akcija obuhvata Zagreb i nekoliko drugih lokacija u Hrvatskoj. Istražitelji sumnjaju da je više osoba bilo uključeno u krađe automobila koje su dio zločinačkog organizovanja.

U saradnji s Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode se i na nekoliko lokacija u BiH, što ukazuje na prekogranični karakter kriminalne grupe i koordiniranu akciju nadležnih institucija dviju država.

Iz USKOK-a su saopćili da su u toku hapšenja i sprovođenje dokaznih radnji nad osobama za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovale u krivičnim djelima krađe vozila unutar organizirane kriminalne mreže. Nakon ispitivanja osumnjičenih, USKOK će odlučiti o daljnjem postupanju, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji list, osumnjičeni su u Zagrebu ukrali desetak automobila srednje klase, među kojima su vozila marki Citroen, Ford i Volkswagen. Istražitelji također provjeravaju moguće kanale preprodaje i eventualni transport ukradenih vozila izvan Hrvatske.

Nadležne institucije zasad ne otkrivaju dodatne detalje, naglašavajući da je istraga u osjetljivoj fazi i da se više informacija može očekivati nakon što budu završena sva ispitivanja i prikupljeni ključni dokazi.

# POSKOK
# HRVATSKA
# BIH
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