Vučić: Srbija neće učestvovati na samitu EU - Zapadni Balkan u Briselu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kasno u utorak da sutra neće otputovati u Brisel na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, navodeći da je takvu odluku donio kako bi, kako je rekao, "zaštitio interese Srbije", uz poruku da zemlja "ostaje posvećena evropskom putu."

Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da Srbija prvi put u posljednjih 13 ili 14 godina neće imati nijednog predstavnika na međuvladinoj konferenciji u okviru samita EU – Zapadni Balkan.

- Zapadni Balkan će biti bez Republike Srbije. Odluku sam donio ja, da niko drugi ne bude kriv i da Vlada ne trpi bilo kakve pritiske - rekao je Vučić.

Dodao je da je u prethodna 24 sata razgovarao s velikim brojem evropskih lidera te izrazio zahvalnost predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Košti na, kako je naveo, poštovanju koje su pokazali prema Srbiji. Također je rekao da je imao dug razgovor s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je naveo da razumije da će njegova odluka izazvati kritike u Briselu i dijelu domaće javnosti, ali da smatra da djeluje u interesu građana Srbije.

- Mislim da ovim štitim Republiku Srbiju i njene interese. Moramo prvo da pokažemo šta smo uradili, a mnogo toga smo uradili i to je priznato i s njihove strane - rekao je Vučić.

Samit lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana najavljen je za srijedu u Briselu.