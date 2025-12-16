Predstavnik srbijanske vojne kompanije preminuo u Rusiji pod sumnjivim okolnostima: Nestali dokumenti i hard diskovi

Predstavnik srbijanske kompanije namjenske industrije „Jugoimport SDPR“ u Moskvi Radomir Kurtić preminuo je 17. novembra, a Vojna služba bezbjednosti Srbije i BIA dostavile su izvještaj o okolnostima njegove smrti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kurtić je u trenutku smrti bio u drugom mandatu na poziciji predstavnika „Jugoimporta SDPR“, državne kompanije koja se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, vojne opreme te transferom tehnologije.

Komisija „Jugoimporta SDPR“ obišla je ured kompanije u Moskvi i utvrdila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi s računara.

Vlasti Srbije još uvijek čekaju forenzički izvještaj nadležnih organa iz Rusije, objavio je portal Blic.rs.

Beograd od Moskve traži zvanične odgovore, s obzirom na to da ruski istražni organi do sada nisu dostavili nikakve službene informacije o Kurtićevoj smrti – ni Ambasadi Srbije u Rusiji, ni predstavništvu „Jugoimporta“, ali ni srbijanskim sigurnosnim službama.

Vučić je na sastanku s predstavnicima BIA-e, vojne sigurnosne agencije i „Jugoimporta SDPR“ poručio da se niko ne smije optuživati za Kurtićevu smrt dok se ne pojave konkretni dokazi. Od ruskih vlasti zatražio je sve relevantne informacije o slučaju koji se, kako je navedeno, zasad ne može okarakterisati ni kao prirodna smrt, niti kao nasilan čin.