Na Kosovu službeno počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore

Na Kosovu je u srijedu službeno počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore koji će se održati 28. prosinca a na kojima će sudjelovati 17 političkih stranaka, 3 koalicije, 2 građanske inicijative i 1 neovisni kandidat.
Na izvanrednim parlamentarnim izborima pravo glasa ima 2.076.290 građana od kojih na Kosovu živi 1.999.205 a van Kosova 77.085 birača, priopćilo je središnje izborno povjerenstvo.
Pokret Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) će se na izborima 28. prosinca natjecati u koaliciji s tri stranke i to GUXO-om, Alternativom i Albanskom demokršćanskom strankom (PSHDK) kod koaliciju „PAI – PDAK – LPB“ čine 3 političke stranke i to Ashkalinjëva stranka za integraciju (PAI), Demokratska stranka Ashkalija Kosova (PDAK) i Pokret za suradnju (LPB).
U koaliciji "Vakat“ na izbore će izaći tri političke stranke i to Demokratska stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka stranka Kosova (BSK) i Demokratska stranka domovine (DSV).
Prema riječima glasnogovornika CIK-a Velmira Eleziija, Demokratska stranka Kosova, Demokratski savez Kosova, Savez za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa natjecat će se samostalno na izborima 28. prosinca.
Na izbore će također sudjelovati Stranka kosovskih Roma, Jedinstvena goranska partija, Za slobodu pravdu i opstanak, Demokratska turska stranka Kosova, Liberalna partija Egipćana, Ujedinjena romska partija Kosova, Socijaldemokratska unija SDU, Nova demokratska inicijativa Kosova, Fjala, Nova demokratska stranka, Napredni romski pokret Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Kosovski savez i Nisma.
Srpska lista, najjača srpska politička opcija koju podupire službeni Beograd, sestrinska partija vladajuće Srpske napredne stranke sudjelovat će na parlamentarnim izborima na Kosovu nakon što je Izborni panel za žalbe i predstavke poništio odluku središnjeg izbornog povjerenstva Kosova koje joj je prethodno zabranilo sudjelovanje na izborima.
Kosovska predsjednica Vjosa Osmani raspisala je izvanredne parlamentarne izbore za 28. prosinca nakon što najveće političke stranke kosovskih Albanaca nisu postigle konsenzus o nizu pitanja, uključujući i održavanje izbornog procesa.
Do raspisivanja izbora došlo je nakon što drugi mandatar Glauk Konjufca nije uspio osigurati potrebne glasove za formiranje nove vlade 19. studenoga pa je predsjednica Osmani prema Ustavu Kosova morala raspisati izbore.