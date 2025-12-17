Na Kosovu službeno počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore

Na Kosovu je u srijedu službeno počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore koji će se održati 28. prosinca a na kojima će sudjelovati 17 političkih stranaka, 3 koalicije, 2 građanske inicijative i 1 neovisni kandidat.

Na izvanrednim parlamentarnim izborima pravo glasa ima 2.076.290 građana od kojih na Kosovu živi 1.999.205 a van Kosova 77.085 birača, priopćilo je središnje izborno povjerenstvo.

Pokret Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) će se na izborima 28. prosinca natjecati u koaliciji s tri stranke i to GUXO-om, Alternativom i Albanskom demokršćanskom strankom (PSHDK) kod koaliciju „PAI – PDAK – LPB“ čine 3 političke stranke i to Ashkalinjëva stranka za integraciju (PAI), Demokratska stranka Ashkalija Kosova (PDAK) i Pokret za suradnju (LPB).