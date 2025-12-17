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NAKON NJEGOVE ODLUKE

Oglasila se EU o Vučićevom izboru da ne ide na Samit: Imali su samo jednu poruku za njega

Primamo to k znanju i žalimo zbog toga, ali na kraju krajeva, to je njegova odluka, kazao je zvaničnik

Vučić: Ne ide na samit. Tanjug

A. O.

17.12.2025

"Na kraju, to je njegova odluka" reakcija je zvaničnika Evropskog vijeća na pitanje N1 kako komentarišu to što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao da "niko neće ići" na Samit EU i Zapadnog Balkana.

I Evropska komisija je za N1 iskazala svoj stav o ovom pitanju.

- Obaviješteni smo o odluci predsjednika Vučića da ne prisustvuje samitu Zapadnog Balkana. Primamo to k znanju i žalimo zbog toga, ali na kraju krajeva, to je njegova odluka - kazao zvaničnik EU Vijeća za N1.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće ići u Brisel na Samit EU-Zapadni Balkan, odnosno da Srbija neće imati svog predstavnika.

# SRBIJA
# SAMIT
# EU
# ZAPADNI BALKAN
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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