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REGION

Duplo manje nego lani: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata

Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, saopćeno je

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FENA

18.12.2025

Kroz Srbiju je ove godine prošlo 9.567 izbjeglica i migranata, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 18.899, priopćio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije u povodu Međunarodnog dana migranata.

"Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, spremne na mogući porast broja migranata u idućoj godini. Svako od migranata koji je prošao kroz centre dobio je smještaj, hranu, odjeću, medicinsku skrb, human pristup onih koji s njima rade, a djeci smještenoj u centrima osiguran je pristup obrazovanju", stoji u priopćenju.

U grupama migranata tijekom 2025. godine, najzastupljeniji su bili punoljetni muškarci 71,18 posto, maloljetni muškarci 20,23 posto, punoljetne žene 5,91 posto i maloljetne žene 2,69 posto.

Najzastupljenijih pet država podrijetla migranata evidentiranih tijekom 2025. godine su Afganistan, Egipat, Turska, Maroko i Sirija.

U Srbiji trenutačno aktivno funkcionira šest prihvatnih i azilnih centara, u kojima je smješteno ukupno 235 migranata, prenosi Beta.

Tijekom 2025. godine iz Srbije su vraćene ukupno 54 osobe kroz program dobrovoljnog povratka u zemlju podrijetla, a od tražitelja međunarodne zaštite, pet osoba je dobilo supsidijarnu zaštitu, a dvije utočište.

# SRBIJA
# MIGRANTI
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