Duplo manje nego lani: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata

Kroz Srbiju je ove godine prošlo 9.567 izbjeglica i migranata, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 18.899, priopćio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije u povodu Međunarodnog dana migranata.

"Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, spremne na mogući porast broja migranata u idućoj godini. Svako od migranata koji je prošao kroz centre dobio je smještaj, hranu, odjeću, medicinsku skrb, human pristup onih koji s njima rade, a djeci smještenoj u centrima osiguran je pristup obrazovanju", stoji u priopćenju.