Duplo manje nego lani: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata

Kroz Srbiju je ove godine prošlo 9.567 izbjeglica i migranata, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 18.899, priopćio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije u povodu Međunarodnog dana migranata.
"Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, spremne na mogući porast broja migranata u idućoj godini. Svako od migranata koji je prošao kroz centre dobio je smještaj, hranu, odjeću, medicinsku skrb, human pristup onih koji s njima rade, a djeci smještenoj u centrima osiguran je pristup obrazovanju", stoji u priopćenju.
U grupama migranata tijekom 2025. godine, najzastupljeniji su bili punoljetni muškarci 71,18 posto, maloljetni muškarci 20,23 posto, punoljetne žene 5,91 posto i maloljetne žene 2,69 posto.
Najzastupljenijih pet država podrijetla migranata evidentiranih tijekom 2025. godine su Afganistan, Egipat, Turska, Maroko i Sirija.
U Srbiji trenutačno aktivno funkcionira šest prihvatnih i azilnih centara, u kojima je smješteno ukupno 235 migranata, prenosi Beta.
Tijekom 2025. godine iz Srbije su vraćene ukupno 54 osobe kroz program dobrovoljnog povratka u zemlju podrijetla, a od tražitelja međunarodne zaštite, pet osoba je dobilo supsidijarnu zaštitu, a dvije utočište.