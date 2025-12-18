Bratina: Hrvatska zločine iz prošlosti mora platiti teritorijom, kao i Ukrajina

Boris Bratina, srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija, izjavio je kako susjedna Hrvatska treba "zločine iz prošlosti" platiti teritorijom te je uporedio s Ukrajinom.

- Ali, Hrvati, ako bi mogli spasiti dušu, to bi bilo da pogledaju u sebe same. Znam da je to strašna scena – pogledati u sebe. Mnogim ljudima je i najobičnije to teško uraditi, a kamoli refleksni čin, da jedna čitava nacija pogleda u sebe, jer bi zaista imala šta da vidi - rekao je Bratina.

Kao primjer naveo je da i "malo dijete očekuje kaznu kada uradi nešto loše".

Na pitanje voditeljice u vezi s izjavom europarlamentarca i izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, koji je naveo da bi se "Srbija trebala odreći koncepta ‘srpskog svijeta’ i destabilizacije susjednih država na koje ima utjecaj kroz političke opcije i Pravoslavnu crkvu", Bratina je odgovorio:

- Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijom, nema tu druge kazne. Naravno da niko nema namjeru da ide okolo i kažnjava Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično učešće u Prvom i Drugom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, kao i od početka devedesetih godina, pa čak i ranije, tokom čitavog perioda socijalizma, jer su, kako je rekao, "crvene ustaše vodile hrvatski dio komunističke partije" - poručio je Bratina.