Grlić Radman oštro osudio izjave iz Srbije, opisavši ih verbalnom agresijom

Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman oštro je u četvrtak osudio izjavu srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, koji smatra da bi Hrvatska za svoje "ponašanje u prošlosti" trebala biti "kažnjena gubitkom teritorije", ocijenivši je agresivnom, nedopustivom i skandaloznom.

- Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava srbijanskog ministra za informiranje Borisa Bratine iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku, i ne samo na Hrvatsku. A sada vidimo i narativnu agresiju - rekao je Grlić Radman novinarima, dodavši da se "svi trebamo zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".

"Moraju to platiti"

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je u emisiji tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog učešća u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

- Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijom. Nema tu druge kazne - rekao je Bratina.

- Naravno da niko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmislica. Ali Hrvatska mora biti na neki način kažnjena za to strašno učešće… - kazao je Bratina, dodavši da se to odnosi i na period "cijelog socijalizma kada su ‘crvene ustaše’ vodile hrvatski dio Komunističke partije".