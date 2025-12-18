Grlić Radman oštro osudio izjave iz Srbije, opisavši ih verbalnom agresijom

Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman oštro je u četvrtak osudio izjavu srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, koji smatra da bi Hrvatska za svoje "ponašanje u prošlosti" trebala biti "kažnjena gubitkom teritorije", ocijenivši je agresivnom, nedopustivom i skandaloznom.
- Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava srbijanskog ministra za informiranje Borisa Bratine iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku, i ne samo na Hrvatsku. A sada vidimo i narativnu agresiju - rekao je Grlić Radman novinarima, dodavši da se "svi trebamo zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".
"Moraju to platiti"
Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je u emisiji tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog učešća u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.
- Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijom. Nema tu druge kazne - rekao je Bratina.
- Naravno da niko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmislica. Ali Hrvatska mora biti na neki način kažnjena za to strašno učešće… - kazao je Bratina, dodavši da se to odnosi i na period "cijelog socijalizma kada su ‘crvene ustaše’ vodile hrvatski dio Komunističke partije".
Grlić Radman upozorava da se "ponovno pokušava kolektivno i moralno diskvalificirati hrvatski narod uz korištenje nekakvih metafora o takozvanoj krivnji, o tobožnjoj kazni", dodavši da takve izjave "ne doprinose dijalogu nego uznemiruju regionalni prostor zapadnog Balkana".
Na pitanje novinara hoće li Bratina biti proglašen personom non grata, Grlić Radman je rekao da "Hrvatska raspolaže svim instrumentima – diplomatskim, političkim, pravnim" te da "sve ono što je u skladu s dosadašnjom praksom stoji na raspolaganju".
Neprihvatljivo ponašanje prema Piculi
Hrvatski ministar posebno je osudio „neprihvatljivo instrumentaliziranje“ hrvatskog zastupnika u Evropskom parlamentu Tonina Picule (S&D/SDP), izvjestitelja te evropske institucije za Srbiju.
- Iznose se proizvoljne i netačne interpretacije i njegovih stavova. Njegove se riječi izvrću i dovode u vezu s navodnim odricanjem identiteta ili teritorijalnim posljedicama - kazao je Radman.
- To ima za cilj skrenuti pažnju s konkretnih i mjerljivih političkih činjenica koje, samo na vanjskopolitičkom planu, između ostalog uključuju – neusaglašenost Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i nedostatak solidarnosti s Ukrajinom koja je žrtva vojne agresije, kao i neotvaranje klastera tri u pristupnim pregovorima i bojkot sastanka između država zapadnog Balkana i Evropske unije - ističe Grlić Radman.
Šef hrvatske diplomatije poručio je Srbiji da je Hrvatska "svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost odbranila legitimnim vojno-redarstvenim operacijama i snažnim diplomatskim djelovanjem" te pozvao da konkretno doprinese rješavanju pitanja još 1.740 nestalih osoba i odštete logorašima, prenosi Hina.