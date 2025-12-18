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OŠTRA REAKCIJA

Ukrajinci odgovorili srbijanskom ministru: Za svoje verbalne vježbe neka koristi teritoriju vlastite zemlje

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi poručio je da bi Bratina svoje izjave trebao zadržati unutar granica vlastite držav

Tihi i Bratina. Platforma X/Screenshot

M. Až.

18.12.2025

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je reagiralo na izjave srbijanskog ministra informiranja i telekomunikacija Borisa Bratine, koji je rekao da bi Hrvati, kao i Ukrajinci, “zločine morali platiti teritorijom” kako bi “sačuvali dušu”.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi poručio je da bi Bratina svoje izjave trebao zadržati unutar granica vlastite države.

- Srbijanskom ministru informiranja Borisu Bratini, koji je izjavio da Hrvati moraju platiti zločine teritorijom, baš kao i Ukrajinci, predlažemo da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritoriju svoje zemlje. Kako kaže ukrajinska poslovica – muha ne ulazi u zatvorena usta - naveo je Tihi u reakciji.

Bratina je sporne izjave dao odgovarajući na pitanje voditeljice o stavu evropskog parlamentarca i izvjestitelja Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, koji je ranije poručio da bi se “Srbija trebala odreći koncepta ‘srpskog svijeta’ i destabilizacije susjednih država na koje ima utjecaj preko političkih opcija i pravoslavne crkve”.

- Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijom, nema tu druge kazne. Naravno da niko nema namjeru da ide okolo i kažnjava Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično učešće u Prvom i Drugom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina, zapravo i ranije, tokom čitavog socijalizma, jer su crvene ustaše vodile hrvatski dio komunističke partije - rekao je Bratina.

# SRBIJA
# HRVATSKA
# UKRAJINA
# BORIS BRATINA
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