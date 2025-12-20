S polica prodavnica povlače se popularni artikli

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Grožđica sušena 200 g NATURA i Grožđica sušena 500 g Marjan voće, zbog povišenog nivoa pesticida, saopćila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Detalji o proizvodima

Povlače se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja:

Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 17.01.2027., LOT: 290, EAN kod: 8697435900016;

Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 10.01.2027. LOT: 283, EAN kod: 8697435900016;

Grožđica sušena 500 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 27.11.2026., LOT: 239, EAN kod: 3113074601077;

Grožđica sušena 500 g (prozirna folija) Marjan voće, najbolje upotrijebiti do: 24.12.2026., LOT: 267, EAN kod: 3858893921462;

Studentski miks TAKE A BREAK S-Budget 500g, EAN kod 3856021226960, rok trajanja: 13.10.2026./ LOT 286;

Grožđica sušena 1000 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704649;

Grožđica sušena 500 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 385602470463

Povlače se zbog povišenog nivoa pesticida

Ti proizvodi povlače se s tržišta zbog povišenog nivoa pesticida tiodikarba, koji je insekticid i djeluje kao otrov za želudac i kontaktni otrov, a suzbija razne štetnike (gusjenice, žižke, puževe) u žitaricama, voću i povrću.

Uvoznik proizvoda je Marjan Voće d.o.o., Dugo Selo, a zemlja porijekla Iran. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, navodi HAPIH.