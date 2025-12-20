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NEVIĐENA TRAGEDIJA

Da li je ovo uzrok nesreće na žičari na Durmitoru: Evo kako je turista izgubio život pri padu iz korpe žičare

Žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub

Ilustracija

D. H.

20.12.2025

Jedna osoba je poginula, a jedna je teško povređena u nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom kuku na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe ski-lifta, potvrđeno je za Radio-televiziju Crne Gore (RTCG).

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na drugom, strmijem dijelu žičare, a nastradao je muškarac, dok je povrijeđena žena bila svjesna i komunikativna i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

Na licu mjesta nalaze se policija i spasilačke ekipe, koje obavljaju uviđaj, dok se utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Prema nezvaničnim podacima, sumnja se na kvar na žičari broj dva, koja vodi ka Savinom kuku, nakon čega je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad.

Kako se navodi, korpa je potom proklizala i udarila u drugu.

Žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, navodi RTCG.

TVCG javlja i da je troje ljudi ostalo zaglavljeno u jednoj korpi na ski liftu. Akcija spašavanja je u toku.

# DURMITOR
# ŽIČARA
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