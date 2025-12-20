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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić nakon sastanka o NIS-u: Niko ne treba da se sekira

Poslije važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju izuzetno komplikovane situacije

Aleksandar Vučić. M.M./ATAImages/PIXSELL

S. S.

20.12.2025

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je 20. decembra imao važan sastanak o energetskoj stabilnosti zemlje i da vjeruje da su bliže rješenju za NIS. Istakao je da je situacija složena i komplikovana te da naredne sedmice očekuje različite inicijative i zahtjeve upućene OFAK-u u nadi da će dobiti operativnu licencu za NIS.

- Poslije važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju izuzetno komplikovane situacije - rekao je Vučić u video objavi na Instagramu.

Vučić je dodao da postoji mnogo tehničkih problema i muka, ali da država traži rješenja zajedno sa svim uključenim stranama. Naveo je da su vođeni važni razgovori sa stranim partnerima i da će se nastaviti dok se istovremeno ubrzano uvoze naftni derivati.

On je ponosan na građane i snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspijeva održavati stabilnost energetskog sistema. Naglasio je da je dužnost da građane informiše o složenosti situacije, ali da nema razloga za paniku.

- Mi smo dovoljno kerozina, mazuta, dizela i benzina obezbijedili najmanje do 15. januara, možda i do 25. januara. Niko ne treba da se sekira, imamo bezbroj tehničkih problema i muka, ali država zna kako da te probleme riješi - rekao je Vučić.

# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NIS
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