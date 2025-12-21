Primjena novog EES sistema se produžava, čekanja će biti duža nego sada

Svi oni koji planiraju putovati u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju od 1. januara 2026. godine moraće se prilagoditi da postoji mogućnost da će na graničnim prelazima sa ovom državom čekati još duže nego do sada.

Naime, od 1. januara 2026. godine primjena novog EES sistema ulaska u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju produžiće se za dodatna po dva sata u prijepodnevnoj i isto toliko u poslijepodnevnoj smjeni.

- Trenutno EES sistem primjenjuje se po 12 sati unutar 24 sata - naveli su iz MUP Republike Hrvatske.

No, taj period u narednom periodu produžavati sve do potpune cjelodnevne implementacije planirane od 10. aprila 2026. godine.

Primjena novog EES sistema za ulazak u Evropsku uniju počela je 12. oktobra 2025. godine.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temelji Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni saobraćaj. Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaće se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz pasoša.

Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati poređenje fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati nivo bezbjednosti.

Ovo važi za državljane regije, prvenstveno građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova, te Ukrajine, Moldavije i Velike Britanije kada je u pitanju Evropa.

Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta.

Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu sa pasošem ili ličnom kartom, bez obaveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema.