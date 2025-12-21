Ovo je kolijevka male Katarine koju su četnici zaklali na drugi dan Svetog Nikole: Imala samo pet mjeseci

Drugi dan Svetog Nikole, 20. decembar 1943. godine, ostao je urezan u historiju sela Vranić kao najcrnja noć koju ovo mjesto nadomak Beograda pamti. Dok su mještani, iscrpljeni ratnim nedaćama, pokušavali da u krugu porodice proslave praznik, pripadnici Avalskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini provodili su u djelo stravičan plan istrebljenja čitavih porodica.

U selu koje je zbog otpora okupatorima i podrške partizanskom pokretu bilo poznato kao „Mala Moskva“, te noći ugašeno je 68 života. Među žrtvama je bilo četrnaest porodica, a najstrašniji podatak ostaje onaj o jedanaestero ubijene djece, od kojih je dvoje još bilo u kolijevkama.

Ekipa portala Telegraf.rs posjetila je prije nekoliko godina Vladana Pantića, jednog od potomaka decembarskih žrtava. Njegov dom nalazi se nadomak centra sela, u ulici koja nosi ime Dragomira Pantića, jedne od žrtava krvavog pira.

Čišćenje od komunista

– Četnici su tokom ljeta i jeseni 1943. godine pripremali zločin nad narodom Vranića. To je trajalo nekoliko mjeseci. Pravili su spiskove za likvidaciju porodica onih koji su imali nekoga svog u partizanima ili su bili simpatizeri partizanskog pokreta. Vranić je od početka rata bio partizansko mjesto. U revolucionarnim krugovima bio je poznat kao „Mala Moskva“. Četnici nisu imali uporište među narodom Vranića, pretrpjeli su tu brojne poraze, a njihov bijes zbog toga kulminirao je 1943. godine. Tada su iskoristili dva Dražina naređenja, kojima je od svojih komandanata na terenu tražio da se „Kosmaj sve do Beograda očisti od komunista“ – započinje priču Vladan.

Dugo pripremani zločinački plan odlučili su provesti hladnog i kišovitog 20. decembra.

– Iz obližnjeg sela Jasenak, gdje im je bio štab, uvečer su krenuli u svoj pakleni pohod. Datum nije bio slučajan. Veliki broj ljudi slavio je Svetog Nikolu, pa su se tih dana i borci vraćali kući kako bi bili s porodicom. Četnici su to htjeli iskoristiti i zateći ih nespremne. Tako su, oko 20 sati, već bili u tadašnjem centru Vranića, kod stare škole. Tu su se podijelili u tri grupe i krenuli u realizaciju jezivog zločina nad zločinima – rekao je Vladan Pantić.

Zvanični podaci govore da je te noći zaklano 68 ljudi, među njima 11 djece, od kojih dvoje u kolijevkama. Pantići, Radosavljevići, Đorići, Mitrovići, Matići, Popovići, Stepanovići, Savići, Ilići, te po dvije kuće Đoinčevića i Todorovića – ukupno 14 porodica ugašeno je u jednoj noći.

Neki su, spletom okolnosti, preživjeli ovaj zločin i kasnije svjedočili o njegovim stravičnim detaljima. Dragoljub, Vladanov otac, zajedno sa svojim ocem, majkom i tri sestre, srećom je te kobne večeri boravio u drugoj kući i preživio. Nažalost, drugih deset članova njihove porodice nije imalo tu sreću.

– U našoj porodici njih šestero ostalo je živo jer su bili u drugoj kući, u istom dvorištu. Među preživjelima je bio moj otac, tada dvanaestogodišnjak, zajedno s ocem, majkom i tri sestre. Preživjeli su rat, ali samo to preživljavanje nakon pokolja bilo je, čini mi se, teže od same smrti. Kako mi je pričao otac, lakše je bilo umrijeti te noći nego dočekati slobodu. Prošli su kroz strašne patnje da bi sačuvali ono malo života što im je ostalo. Nikada više nisu spavali u istoj kući, na istom mjestu, nikada zajedno. Noći su provodili po skloništima, sjenicima, štalama, tavanima, gdje god bi našli zaklon. Otac je često govorio da je poželio da se četnici vrate i završe s njima, toliko je bilo neizdrživo živjeti u stalnom strahu i iščekivanju. Svaki noćni šum i lavež pasa tumačili su kao njihov dolazak – prisjetio se Vladan očevih riječi.

Spomen-soba, smještena u kući u Vladanovom dvorištu, u središnjem dijelu ima fotografije stradalih Pantića, ali i repliku kolijevke najmlađe žrtve odmazde – petomjesečne Katarine Ilić.

– Ova spomen-soba prvenstveno je posvećena članovima naše porodice. Njih deset je stradalo te noći. Tu se nalazi mnogo dokumenata, fotografija, zapisa i članaka, brojni dokazi ne samo o Vraniću, nego i o zločinima četnika širom Srbije i Jugoslavije – rekao je Vladan.

Hladna kiša

- Cijelog dana 20. decembra 1943. godine padala je sitna, hladna kiša, narod takvu kišu naziva izmaglicom. Zbog niskih i gustih oblaka, dan je bio mračan, vlažan i tužan. Gusta tama vrlo rano, još prije četiri sata poslijepodne, prekrila je polja i seoske sokake - zapisao je svojevremeno Vladanov otac Dragoljub Pantić u knjizi Noć kame.

– Te noći zaklali su mog čukundjeda Joksima, zatim djedovog oca Stevana, solunskog borca i nosioca Albanske spomenice, jedinog od sinova koji je preživio Prvi svjetski rat. Takav ratnik doživio je sudbinu da bude zaklan od strane Srba, zajedno s još devet članova svoje porodice. Teško je naći riječi za taj grijeh. Tu je i djedova kćerka Vida, šesnaestogodišnjakinja, bliznakinja moje tetke Leposave, koja je bila u drugoj kući i preživjela. Zatim druga djedova snaha Milena, udata za Jovu koji je cijeli rat proveo u njemačkom zarobljeništvu, i njihova dva sina od deset i sedam godina. Ukupno njih deset zaklano je te noći u toj kući – prisjeća se Vladan.

– Dragomir je pružio određeni otpor, kao i šesnaestogodišnja Vida. Bila je vezana za dječake Branu i Svetu, molila četnike da ih ne kolju jer nisu ništa krivi, ležala je preko njih i svojim tijelom ih štitila. Prema svjedočenju seljaka koji su bili ispred kuće i nosili opljačkane stvari, Vida je gasila lampu, a oni su je sjekli po tijelu – imala je 18 rana.

Vladanu je najteže dok govori o zaklanoj djeci. Mali Ljubomir, u svojoj kolijevci, bio je prva žrtva četničke odmazde u kući Pantića.

– Kada su ušli u kuću, prvo su krenuli na malog Ljubomira jer su tražili njegovog oca Dragomira. Dragomir je stajao iza ormara u uglu sobe. Počeli su da kolju Ljubu. Majka Milojka je vrisnula: „Dragomire, zar možeš gledati kako nam kolju Ljubu?“ On je iskočio iza ormara, oteo nož jednom četniku i ubo ga u stomak. Međutim, udarili su ga po vratu, vezali i posljednjeg zaklali. Sve je gledao. Sutradan nisu mogli prepoznati njegovo tijelo – iskasapili su ga i kastrirali. To je nešto što je zdravom razumu nezamislivo. Ne mogu da shvatim da su u tolikoj mjeri uživali u zločinu. U kući Petra Matića silovali su dvije sestre pred cijelom porodicom. Zna se ko je to uradio. Potom su na leševe stavili stolove, skinuli slaninu s tavana i vino, i slavili do zore, jer je kuća čika Pere bila posljednja na njihovom krvavom pohodu. Pred zoru su se vratili u Jasenak – navodi Vladan.

Dodaje i da postoji svjedočenje četnika Milorada Sudimca zvanog Ustaša, koji je kasnije izjavio: „Rekli su nam da te noći idemo izvršiti veliki zadatak.“ Taj „zadatak“ bio je uništenje i ubistvo 14 porodica – monstruozan zločin praćen sadizmom i iživljavanjem.

Spomen-soba sadrži i mapu „puta stradanja“, odnosno rute kojom su se kretale četničke grupe, kao i obimnu dokumentaciju.

Teško ranjena

– Tu su i dokumenti sa suđenja Ravnogorskom pokretu, s originalnim izjavama o ovom i mnogim drugim zločinima. Tu je i knjiga Gdje je moja mama, posvećena Dari Todorović, rođenoj sestri najmlađe žrtve pokolja Katarine, koja je imala svega pet mjeseci. Dara je jedina preživjela iz porodice Ilić, teško ranjena. Kada je sutradan došla svijesti, neprestano je ponavljala: „Gdje je moja mama?“ Njen sin je 2011. godine izvršio ekshumaciju i prenio posmrtne ostatke predaka na groblje, jer su bili sahranjeni na njivi – četnici nisu dozvolili ukop na groblju, uz riječi da „pse treba baciti u jarugu“. Nisu dozvolili čak ni da se kuka – objasnio je Vladan.

Zbog velikog broja žrtava i teških vremenskih uslova, sahrana je trajala tri dana.

– Tri dana su kopane jame. Bio je decembar, svakodnevna kiša, blato, bez asfalta i traktora. Trećeg dana, kada je povorka krenula prema groblju, četnici su jahali pored kolone, nisu dozvoljavali plač. Na groblju je Milojkina majka zaplakala, jedan četnik je skočio s konja i udario je kundakom u grudi. Pala je. Moj djed je rekao baki da uzme djecu i ide kući.

Na kraju, Vladan poručuje da „Vranić zna i pamti istinu koja će zauvijek ostati otrgnuta od zaborava“.