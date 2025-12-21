Potvrdio ministar: Na Kosovu uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije

Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja saopćio je da je jučer u Lešku uhapšen bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije V. M. zbog sumnje da je sarađivao sa bezbjednosnim strukturama Srbije, uključujući i slučaj navodne otmice Milana Vukašinovića, prenosi portal KoSSev.

- Hapšenje je sprovedeno u okviru intenzivne istrage o otmici Vukašinovića, koji je, kako tvrdi, 1. novembra 2025. godine unutar teritorije Kosova otet od strane bezbjednosnih struktura Srbije - kazao je Svečlja.

Ministar je naveo da je uhapšeni ranije bio integrisan u Kosovsku policiju na osnovu Sporazuma iz 2013. godine, ali da je kasnije podnio ostavku.

- Postoje osnovane sumnje da je uhapšeni kontinuirano sarađivao i pružao podršku bezbjednosnim strukturama Srbije, uključujući i otmicu Milana Vukašinovića, koji je tokom otmice teško ranjen i trenutno se nalazi na liječenju u bolnici u Srbiji - dodao je Svečlja.

On je pojasnio da se V. M. sumnjiči da je bio u kontaktu sa srpskim obavještajnim i vojnim strukturama, da je navodno učestvovao u pripremama mladih Srba za obuke u saradnji sa pripadnicima Vojske Srbije, te da je barem imao saznanja o pripremama napada u Banjskoj.

- Na Kosovu niko neće moći da izbjegne pravdu. Naše profesionalne institucije imaju kapacitete da odgovore na svaku prijetnju i rasvijetle svaki zločin. Pre ili kasnije, pred lice pravde izaći će i odgovorni za ovaj i druge slučajeve, koji su dio bezbjednosnih institucija Srbije ili se tamo skrivaju i koriste u političke i bezbjednosne svrhe - poručio je Svečlja.

Prištinski portal Koha je ranije pisao da je Milan Vukašinović ranjen i odveden sa teritorije Kosova u selu Jelakce, u opštini Leposavić, nakon čega je prebačen na liječenje u Srbiju. Njegova porodica više od mjesec nije imala dozvolu da ga posjeti, dok mu je majci tek nedavno odobrena posjeta u zatvorskoj bolnici u Beogradu.