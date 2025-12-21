Predsjednik Slovačke: EU rizikuje povjerenje stanovnika Zapadnog Balkana

Predsjednik Slovačke Peter Pelegrini upozorio je u nedjelju u Beogradu da bi daljnja odgađanja Evropske unije u procesu proširenja mogla dovesti do gubitka povjerenja građana Zapadnog Balkana u članstvo u EU.

Govoreći nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Pelegrini je rekao da odugovlačenje Brisela može rezultirati odustajanjem stanovnika regiona od evropske perspektive.

- Evropska unija rizikuje povjerenje stanovnika Zapadnog Balkana. Odgađanje otvaranja klastera Srbiji smatram političkom igrom pojedinih članica - rekao je Pelegrini.

Istakao je da Slovačka odbacuje, kako je naveo, unošenje političkih igara i dodatnih uslova u pristupne pregovore Srbije s EU, naglašavajući da svaka zemlja koja ispunjava kriterije ima pravo da napreduje u procesu pristupanja.

- Ako neko ispunjava uslove, treba mu omogućiti da otvara klastere jedan po jedan. Evropska unija treba da se vodi činjenicama i kriterijima, a ne politikom, jer bi daljnja odgađanja mogla ozbiljno ugroziti vjeru građana regiona u evropski projekat - rekao je Pelegrini.

Govoreći o ratu u Ukrajini, naglasio je važnost diplomatskog rješenja i rekao da Slovačka zagovara okončanje sukoba za pregovaračkim stolom pohvalivši učešće američkog predsjednika Donalda Trampa. Izrazio je nadu da bi 2026. godina mogla biti „godina mira“.

Slovačka sprema graditi nuklearne elektrane u Srbiji

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Pelegrini je izjavio i da je Slovačka spremna da učestvuje u izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji, nudeći znanje, tehnologiju i opremu iz oblasti nuklearne energetike.

- Nuklearna energija je stabilan i povoljan izvor električne energije koji se proizvodi 24 sata dnevno i može pratiti razvoj moderne tehnologije i vještačke inteligencije - rekao je Pelegrini, ističući da Slovačka ima stručne timove i tehnologiju za izgradnju i upravljanje nuklearnim postrojenjima, uključujući rješavanje pitanja nuklearnog otpada.

Vučić zahvalan na "hrabroj podršci Slovačke"

Vučić je zahvalio Slovačkoj na, kako je rekao, iskrenoj i hrabroj podršci Srbiji na njenom evropskom putu.

- Zahvalan sam Slovačkoj na neskrivenoj i hrabroj podršci koju nam pruža u procesu evropskih integracija - rekao je Vučić, dodajući da su razgovarali i o globalnim pitanjima te da su se saglasili da je očuvanje mira od ključnog interesa za obje zemlje.

On je zahvalio i Pelegriniju i slovačkom premijeru Robertu Ficu na, kako je naveo, otvorenoj podršci Srbiji, ističući dugogodišnje istorijske veze i bliskost dva naroda.

- Srbija i Slovačka spremne su da nastave zajednički rad. Slovačka će u Srbiji uvijek imati lojalnog i iskrenog prijatelja - poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o incidentu koji se dogodio ljetos Bačkom Petrovcu kada su napadnuti pripadnici slovačke manjine, izjavio je da "u Srbiji ne možete naći nijednog Srbina koji ima nešto protiv nekog Slovaka" i da je incident "politički zloupotrebljen."

Srbija ostaje na evropskom putu

Predsjednik Srbije je istakao da će Beograd nastaviti rad na evropskim integracijama, ali i na jačanju države i podizanju životnog standarda.

Vučić je rekao da je Srbija bila spremna za otvaranje klastera još prije više od četiri godine, ali da od početka rata u Ukrajini nije otvorila nijedno poglavlje, ocijenivši da su se uslovi stalno mijenjali i da se od Srbije često tražila politička poslušnost.

Govoreći o regionu, Vučić je naveo da se, prema njegovoj ocjeni, zemlje u okruženju često koriste za „obuzdavanje Srbije“, dodajući da će Beograd nastaviti da se fokusira na ekonomski razvoj, infrastrukturne projekte, očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, uz saradnju s prijateljskim državama i poštovanje regionalne stabilnosti.